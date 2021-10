Eiszauber in Interlaken – Ice Magic findet statt Nach der Covid-19-Zwangspause letztes Jahr wird die Ice-Magic-Landschaft heuer wieder aufgebaut.

Die Eislandschaft des Top of Europe Ice Magic auf der Interlakner Höhematte. Foto: PD

«Mitte Dezember wird das Zentrum von Interlaken erneut in eine prächtige Eislandschaft verwandelt», verkündet Daniel Sulzer, Präsident des Vereins Chance Winter, in einer Medienmitteilung. Während 71 Betriebstagen wird das eisige Ausflugsziel von Samstag, 18. Dezember, bis am Samstag, 26. Februar, Eisläuferinnen und Eisläufer willkommen heissen.

Ein Haupteisfeld mit verschiedenen Ausflugsfeldern, welche durch kurvenreiche Eiswege verbunden sind, ein Kinder-/Softhockey-Eisfeld, welches jeweils ab 16 Uhr als Eisstockfeld genutzt wird, die Winter Lounge mit verschiedenen Verpflegungsständen, die Piazza mit der Schlittschuhvermietung sowie das Swiss Chalet Restaurant sollen diesen Winter die Höhematte in Interlaken zieren.

Besuch ohne Zertifikat

Die diesjährige Ausgabe von Ice Magic Interlaken, welche als Outdoor-Freizeitbetrieb gilt, soll ohne Covid-Zertifikat besucht werden können, einzig für den Zutritt zum Swiss Chalet Restaurant wird gemäss aktuellen Vorgaben für das Gastgewerbe ein gültiges Covid-Zertifikat benötigt.

«Dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinden Interlaken, Matten, Unterseen, Bönigen und Ringgenberg konnte im Sommer die zweite Planungsphase starten», schreiben die Veranstalter. «Wir freuen uns, die letzten Vorbereitungen vorzunehmen, damit wir Mitte November pünktlich mit dem Aufbau starten können», wird Projektkoordinatorin Alexandra Krebs im Communiqué zitiert.

Aufgrund der behördlichen Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 wird keine

Eröffnungsfeier stattfinden, auch die Music Nights mit DJs fallen weg.

PD

