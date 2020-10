Kein Eislaufen auf der Höhematte – Ice Magic 2020/2021 ist abgesagt Corona macht auch der Eislauflandschaft auf der Höhematte den Garaus: Die diesjährige Ice-Magic-Saison ist abgesagt.

Beim Ice Magic herrscht oft viel Betrieb. Nicht so dieses Jahr. Foto: Steve Wenger

Schon Mitte April gab es eine erste Hiobsbotschaft: Die Interlakner Tourismusorganisation (TOI) strich ihren Beitrag an das Ice Magic. Als Grund wurde die Corona-Krise genannt. «Wir können unseren Gesamtbeitrag von 500’000 Franken dieses Jahr nicht leisten», erklärte TOI-Direktor Daniel Sulzer damals. Er liess aber eine Hintertüre offen: Eine Durchführung sei möglich, wenn sich Geldgeber finden.

Und die fanden sich: Ende August erklärten sich die drei Bödeligemeinden Interlaken, Matten und Unterseen bereit, in die Bresche zu springen und sprachen 200’000 Franken an das Ice Magic. Der beliebte Event schien gerettet. Und Ende September teilte der Veranstalter Verein Chance Winter in einer Medieninformation mit dem Titel «Das Versprechen wird eingehalten» mit, dass das Ice Magic 2020/2021 definitiv durchgeführt werde.

Nun ist aber doch alles wieder anders: Wie Interlaken Tourismus am Donnerstagmorgen mitteilte, wird die diesjährige Saison, die vom 19. Dezember bis 27. Februar stattgefunden hätte, abgesagt. Als Grund nennen die Verantwortlichen die Corona-Pandemie.

So sah das Ice-Magic-Gelände jeweils von oben aus. Heuer wird es nicht so bunt, das Ice Magic ist abgesagt. Foto: Steve Wenger

sgg/ngg/pd