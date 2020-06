Kostenloses WLAN inklusive – ICE 4 fährt nach Interlaken-Ost Der neueste Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn fährt ab Sonntag dreimal täglich nach Interlaken-Ost.

Der neue ICE 4 der Deutschen Bahn. Foto: PD

Einhergehend mit den Lockerungsschritten können die Partnerbahnen Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Deutsche Bahn (DB) auch im grenzüberschreitenden Personenverkehr das Angebot wieder sicherstellen, teilen die SBB mit. Ein wichtiger Pfeiler sei dabei das Angebot aus dem Raum Frankfurt/Main in das Berner Oberland. Ab Sonntag verkehren die internationalen Züge ab Deutschland nach Interlaken erstmals mit den neuesten Hochgeschwindigkeitszügen, den ICE 4.

Die drei täglichen Direktverbindungen ins Berner Oberland werden auf der Strecke Berlin–Frankfurt/Main–Karlsruhe–Basel–Interlaken-Ost angeboten. «Die ICE-4-Züge bieten den Reisenden kostenloses WLAN, ein On-Board-Unterhaltungsportal sowie in der 1. Klasse einen Service am Platz an», schreiben die SBB. Mit der neuen Flotte können die Kapazitäten gegenüber den bisherigen ICE-1-Zügen um 20 Prozent erhöht werden.

Schneller aufs Jungfraujoch

Mit der Direktanbindung an die Jungfraubahnen in Interlaken-Ost und ab Mitte Dezember 2020 an die V-Bahn «soll das Reiseerlebnis der Tourismusattraktion Jungfraujoch – Top of Europe schneller und komfortabler gemacht werden». Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den drei Bahnen könne das Angebot künftig noch besser und koordinierter vermarktet werden.

Die Regionen Bern und Interlaken seien im touristischen Bahnverkehr mit Abstand die wichtigsten Zielregionen ab Deutschland in den Kanton Bern. Im vergangenen Jahr registrierte der Kanton Bern rund 185’000 Gäste aus Deutschland. Nach einem Rückgang aufgrund des hohen Frankenkurses im Jahr 2015 ist die Nachfrage seither bis zum Ausbruch der Corona-Krise kontinuierlich angestiegen.

So sieht es im ICE 4 aus. Foto: PD

( pd/ngg )