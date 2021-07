Interlaken/Unterseen – IBI kauft Wasserkraftwerk im Stedtli-Zentrum Das im Stedtli-Zentrum Unterseen gelegene Kraftwerk der ehemaligen Parquet- und Chaletfabrik erhält eine neue Besitzerin – die Industrielle Betriebe Interlaken AG (IBI).

Die Industrielle Betriebe Interlaken AG (IBI) kauft das Wasserkraftwerk im Stedtli-Zentrum Unterseen. Foto: PD

Die Schärz Immobilien AG verkauft ihr Kraftwerk: «Gespräche über eine mögliche Übernahme finden seit dem letzten Jahr zwischen den Inhabern und der IBI statt», heisst es in einer Medienmitteilung der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI). Nach ersten Abklärungen im August 2020 habe die IBI den Anlagewert ermittelt und im Oktober eine Offerte an die Schärz Immobilien AG erstellt.

«Nach Preisverhandlungen wurde Ende Mai 2021 der Kaufpreis für die Immobilie und die dazugehörigen Grundstücke festgelegt, die per 1. Januar 2022 in das Eigentum der IBI übergehen werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Aus dem Jahr 1900

Das Wasserkraftwerk im Stedtli-Zentrum Unterseen wurde um 1900 gebaut und zum letzten Mal im Jahr 2009 erneuert. Es verfügt über zwei Maschinen, die jährlich rund 730’000 kWh Strom produzieren – genug für rund 160 Haushalte.

«Die IBI freut sich, die Anlage zu übernehmen. Der Erwerb entspricht der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den Anteil Energie aus einheimischer und nachhaltiger Produktion in seinem Strommix weiter auszubauen», schreibt die IBI. Sie habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein.

