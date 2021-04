«Tatort»-Kolumne – «I chume nümm nache» Unser Kolumnist hat in zehn Jahren 194 «Tatorte» gesehen – und weiss deshalb Rückblenden zu schätzen. Eigentlich. Meinung Jürg Mosimann

Das Ermittlerteam des Saarbrücken-«Tatorts»: Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Strä ss er), Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) sowie Rechtsmedizinerin Henny Wenzel (Anna Böttcher) müssen den Ritualmord an einer jungen Frau aufklären. Foto: SR/Manuela Meyer

Konnten Sie sich noch an die erste Folge mit den neuen Kommissaren Adam Schürk (Daniel Strässer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) vom letztjährigen Ostermontag mit dem Titel «Das fleissige Lieschen» erinnern? Nein? Da bin aber froh. Ich kann mich nämlich auch nicht mehr an jeden einzelnen Fadenkreuzkrimi erinnern. Zum Glück half mir Drehbuchautor Hendrik Hölzemann mit seiner Folge «Der Herr des Waldes» auf die Sprünge. Das war auch bitter nötig. In den letzten zehn Jahren, genau genommen seit Anfang April 2011, habe ich mir nämlich nicht weniger als 194 Folgen angeschaut und gleich viele Kolumnen dazu verfasst.