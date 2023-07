Tagestipp: Ronin – Hypnotische Musik im Botanischen Garten Der Zürcher Pianist Nik Bärtsch erzeugt mit seinem Trio Ronin einen Sound an der Schnittstelle von zeitgenössischer Musik, Jazz und Funk. Alexander Sury

Ein zentraler Einfluss für den Pianisten Nik Bärtsch ist Japan. Foto: PD

«Coole Module statt braver Songs»: Auf diese Formel brachte ein Kritiker diese Musik. Wo es auch auftritt, stösst es mit seiner Mischung aus Minimalismus und Groove auf Begeisterung – das Schweizer Ensemble Ronin, geleitet vom Zürcher Pianisten und Komponisten Nik Bärtsch. Aus kurzen Motiven und repetitiven Elementen entstehen an der Schnittstelle von zeitgenössischer Musik, Jazz und Funk hypnotische Mantras. Da der Mitmusiker Sha momentan in New York weilt, ist die Gruppe wie in ihren Anfängen mit Jeremias Keller (eb) und Kaspar Rast (dr) derzeit als Trio unterwegs.

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.