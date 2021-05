Abstimmung über das CO₂-Gesetz – Hype um den Wasserstoff SVP-Politiker und Erdölindustrie sehen in Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen die Schlüssellösung für unsere Energieversorgung. Wissenschaftler reagieren heftig: Das sei unfundiert, haltlos, unrealistisch. Martin Läubli

Wasserstoff kann für Langstreckentransporte eine Option sein: Brennstoffzellen-Lastwagen an der Wasserstofftankstelle von Coop in Hunzenschwil AG. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Dieser Mann ist derzeit omnipräsent: Nationalrat Christian Imark ist SVP-Kampagnenleiter und bekämpft mit allen Mitteln das revidierte CO₂-Gesetz, über das am 13. Juni an der Urne abgestimmt wird. Höhepunkt seiner bisherigen Arbeit ist sein 10-Punkte-Plan, mit dem er die Energiewende in der Schweiz «ohne neue Verbote und Bevormundung» lösen will. Eine «schnellere klimafreundliche Zukunft» verspricht er. Seine Lösung: Brennstoffzellen, Verbrennungsmotoren und -heizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden.

Das Gas wird durch Elektrolyse produziert. Das heisst: Mithilfe von elektrischem Strom wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Strom stammt ausschliesslich aus überschüssiger erneuerbarer Energie – vorzugsweise Sonnenenergie, die hauptsächlich im Sommer anfällt, wenn die Sonne am höchsten steht und die Fotovoltaikanlagen an schönen Tagen deutlich mehr Strom produzieren als verbraucht wird.

Nur grüner Wasserstoff kommt infrage Infos einblenden Wasserstoff ist farblos und kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Fachleute haben zur begrifflichen Unterscheidung Farben eingeführt, deren Auswahl nicht in jedem Fall schlüssig ist. Grüner Wasserstoff: Grüner Wasserstoff wird ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff entsteht kein CO₂ als schädliches Treibhausgas. Im Zentrum einer klimaneutralen Entwicklung sollte daher grüner Wasserstoff stehen.

Grauer Wasserstoff: Dieser Wasserstoff wird aus fossilen Energien hergestellt. Ein Verfahren ist das derzeit in der Industrie eingesetzte «Reforming». Dabei werden fossile Kohlenwasserstoffe, in der Regel Erdgas, in Wasserstoff umgewandelt. Als Nebenprodukte fallen Wasserdampf, Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂) an. Wasserstoff, der in Elektrolyseuren mit Strom aus dem allgemeinen Stromnetz hergestellt wird, bezeichnet man ebenfalls als grauen Wasserstoff.

Pinker Wasserstoff: Wie der grüne wird auch der pinke Wasserstoff elektrolytisch hergestellt. Der dafür notwendige Strom stammt aus der Kernenergie.

Blauer Wasserstoff: Dieser wird wie der graue Wasserstoff in der Regel mit fossilen Energieträgern hergestellt. Hier wird allerdings das anfallende Kohlendioxid (CO₂) aufgefangen und unterirdisch gespeichert.

Türkiser Wasserstoff: Dieser Wasserstoff basiert auf der thermischen Spaltung von Methan, vornehmlich von Erdgas. Dementsprechend ist dieser Wasserstoff nahezu ausschliesslich fossilen Ursprungs. Bisher wurde dieses Verfahren vor allem entwickelt, um festen Kohlenstoff zu gewinnen. Der Wasserstoff fällt als Nebenprodukt an. Technisch kann die Methode aber auch auf die Produktion des Wasserstoffs ausgerichtet werden und gewinnt im Zuge der Wasserstoffstrategien an Relevanz.



Quelle: Deutsches Umweltbundesamt

Energieexperten sehen in diesem Fall eine Option, die überschüssige Elektrizität chemisch in Form von Wasserstoff zu speichern. Für eine längere Speicherung würde das Gas mit CO₂ zu Methan oder Methanol synthetisiert. Der Einsatz dieser synthetischen Kraftstoffe ist vielfältig: Sie könnten als Treibstoff für Verbrennungsmotoren oder Brennstoff in herkömmlichen Heizungen eingesetzt werden. So der Plan von Christian Imark.

«Wer solche Vorschläge macht, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er wolle bewusst die fossile Industrie unterstützen.» Jürg Rohrer, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Dass das Gas in Zukunft für die Schweizer Energieversorgung eine Rolle spielen wird, darüber sind sich die Energieexperten einig. Konsens besteht auch darin, überschüssigen Strom gescheiter zu speichern, als bei einem Überangebot an Strom Fotovoltaik- oder Windanlagen vom Netz zu nehmen. «Die Vorstellung jedoch, man könne das CO₂-Problem primär durch Wasserstoff lösen, ohne die Frage der Energiequelle zu lösen, ist weder fundiert noch umfassend», sagt Christian Bach, Autoingenieur und Wasserstoffexperte an der Empa Dübendorf. Weniger diplomatisch äussert sich Jürg Rohrer, Leiter der Forschungsgruppe Erneuerbare Energie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil: «Wer solche Vorschläge macht, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er wolle bewusst die fossile Industrie unterstützen.»

Beide Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit dem Potenzial von Wasserstoff für die Schweizer Energieversorgung. Auch wenn die Zahlen ihrer Studien je nach Annahmen etwas auseinanderklaffen, die Berechnungen zeigen eindeutig: So viel erneuerbare Energie lässt sich in der Schweiz nicht annähernd herstellen, um den Plan Imark umzusetzen.

Grosse Abhängigkeit vom Ausland

«Der Strombedarf würde gegenüber heute etwa auf das Fünffache steigen», sagt Jürg Rohrer von der ZHAW. Er macht dazu ein Beispiel, um die Grössenordnung zu verstehen: Will man eine Versorgung mit Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen erreichen, dann müssten zu den vom Bund errechneten Fotovoltaikanlagen weitere PV-Flächen entstehen mit einer Grösse von 1650 Quadratkilometern – und das ausserhalb von den Gebäudedächern und -fassaden, auf denen das grösste Potenzial für Solarenergie gesehen wird. «Das ist schlicht unrealistisch, die Schweiz würde sich deshalb in grossem Masse von unsicheren Strom- und Gasimporten abhängig machen», sagt Rohrer.

«Der hohe Energieinhalt von Wasserstoff ist eine echte Alternative zu Erdgas.» aus dem 10-Punkte-Plan von Christian Imark, SVP-Nationalrat

Ein anderes Beispiel. Im 10-Punkte-Plan wird suggeriert, Erdgas könne vollständig durch Wasserstoff ersetzt werden: «Der hohe Energieinhalt ist eine echte Alternative zu Erdgas». Jürg Rohrer hat ausgerechnet, was das für die Wasserstoffproduktion bedeuten würde: Die Schweiz hat 2019 netto gut 34 Terawattstunden Erdgas importiert. Würde man anstelle dieser Energiequelle Wasserstoff produzieren, bräuchte es zusätzlich 50 bis 60 Terawattstunden erneuerbaren Strom. Das entspricht fast der gesamten Stromproduktion der Schweiz pro Jahr.

Gigantischer zusätzlicher Strombedarf

Auch bei der Mobilität soll die Wasserstoffwirtschaft im Vordergrund stehen. Um die Dimension zu veranschaulichen: Wenn alle Autos, Liefer- und Lastwagen bis 2030 auf Wasserstoff und Brennstoffzellen umgestellt würden, erhöhte sich der Strombedarf um 50 Terawattstunden. Wären hypothetisch die Autos mit einem Motor unterwegs, der synthetisches Gas verbrennt, müsste man zusätzlich die doppelte heutige Stromproduktion erzeugen. Zum Vergleich: Die effizienteste technische Lösung bleibt die elektrische. Eine elektrifizierte Mobilität führt gemäss Rohrer zu einem Mehrstrombedarf von 18 bis 20 Terawattstunden.

«Synthetische Kraftstoffe sind viel zu wertvoll und knapp, um in Personenwagen oder Heizungen verbrannt zu werden.» Christian Bauer, Paul-Scherrer-Institut

Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) bestätigt diese Dimensionen in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Nature Climate Change»: Werden wasserstoffbasierte Kraftstoffe anstelle von direkter Elektrifizierung etwa durch E-Autos und Wärmepumpen verwendet, dann steigt je nach Technologieanwendung die erforderliche Menge an Strom um das Zwei- bis Vierzehnfache. «Synthetische Kraftstoffe sind viel zu wertvoll und knapp, um in Personenwagen oder Heizungen verbrannt zu werden. Hier gibt es mit direkter Elektrifizierung viel bessere Alternativen», sagt Mitautor Christian Bauer vom PSI im aargauischen Villigen.

Die Wissenschaftler empfehlen deshalb, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe prioritär dort einzusetzen, wo eine Elektrifizierung kaum möglich sein wird. Der Anteil der Energie in dieser Sparte macht laut Autoren in den Industriestaaten ein Fünftel aus. Dazu gehören die Stahl- und Chemieindustrie, wo Hochtemperaturprozesse gefragt sind und die Langdistanzfliegerei und Schifffahrt, in der die Batterietechnologie an ihre Grenzen stösst.

Teure Wasserstoffindustrie

Dazu kommen die Kosten. Um eine Tonne CO₂ zu vermeiden, so rechnen die Forschenden, müsse heute etwa 800 Euro für flüssige oder 1200 Euro für gasförmige synthetische Kraftstoffe bezahlt werden. Und das selbst wenn Wasserstoff mit 100 Prozent kostengünstiger, überschüssiger erneuerbarer Energie produziert wird. Mit dem technologischen Fortschritt und einer massiv erhöhten Nachfrage könnten die Vermeidungskosten bis 2050 auf etwa 20 Euro beziehungsweise 270 Euro sinken.

Gebremster Ausstieg aus fossiler Energie

Weiter befürchten die Autoren einen Lock-in-Effekt. Das heisst: Wer auf einen grossflächigen Einsatz von Wasserstoff setzt, riskiert eine verlängerte Abhängigkeit fossiler Brennstoffe. Denn Wasserstoff wird noch nicht in grossem Stil aus überschüssiger erneuerbarer Energie hergestellt. Schon gar nicht die Synthese zu Kraftstoffen wie Methan. In den neuen Energieperspektiven 2050+ des Bundes heisst es: Synthetische Brenn- und Treibstoffe und Wasserstoff würden erst ab 2045 eine bedeutendere Rolle spielen. «Es muss zuerst auch noch eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden», sagt ZHAW-Forscher Jürg Rohrer.

Eine Verzögerung des Ausstiegs aus der fossilen Energie wäre nicht im Sinn des Pariser Klimaabkommens, dessen Ziel gemäss Klimaforscher nur erreicht werden kann, wenn die Treibhausgasemissionen weltweit in den nächsten zehn Jahren um mindestens die Hälfte reduziert werden. Das gilt auch für die Schweiz, die bis 2030 ihre Emissionen halbieren will.

«Wasserstoff ist systemrelevant, da der Zubau von Fotovoltaik ansonsten wohl nicht im gewünschten Ausmass anfällt.» Christian Bach, Autoingenieur und Wasserstoffexperte an der Empa

Dennoch: Ohne eine inländische Wasserstoffproduktion gehe es nicht, sagt Empa-Forscher Christian Bach. «Sie ist systemrelevant, da der Zubau von Fotovoltaik ansonsten wohl nicht im gewünschten Ausmass anfällt.» Er begründet das mit der Nachfrage im Sommer: Die Wasserkraft allein werde den Strombedarf der Schweiz schon weitgehend decken. Das bedeute, dass es ohne Wasserstoffproduktion für einen nennenswerten Teil des Fotovoltaikstroms im Sommer gar keine Verwendung gäbe. «Da unsere Nachbarländer auch stark in Fotovoltaikanlagen investieren, kann der PV-Strom in Zukunft wohl auch nicht exportiert werden», sagt Bach. Denn alle Regionen in Mitteleuropa hätten zum gleichen Zeitpunkt zu viel oder zu wenig Strom.

Bleibt noch der Winterstrom. Wasser- und Solarkraft allein können die Nachfrage vermutlich nicht decken, sobald das letzte Kernkraftwerk vom Netz ist. Die Idee ist, im Sommer synthetisiertes Methan zum Beispiel in Blockheizkraftwerken zurückzuverstromen. Christian Bach ist skeptisch: «Die inländische saisonale Stromspeicherung halte ich nicht für realistisch, weil sie zu teuer ist.» Der Import von synthetischem Methan werde sicher immer billiger sein.



