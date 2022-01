Game-Sensation – Hype mit fünf Buchstaben Das Spiel Wordle sorgt im Netz für Furore, obwohl man es nur einmal am Tag spielen kann – und es auch sonst völlig anachronistisch ist. Mathias Möller

Durchgespielt im vierten Anlauf: Das Wort des Tages war «Tangy». Screenshot powerlanguage.co.uk/wordle/

Ich beginne die heutige Spielrunde mit «Words», meiner mässig klugen Standard-Eröffnung, seit ich vor gut einer Woche zu spielen begann. Keine Treffer, hm. Vielleicht nicht die beste erste Wahl? «Adieu» wäre viel besser, heisst es im Netz, weil es vier der fünf Vokale abdeckt. Das zweite Wort «Blunt», gibt mir erste Hinweise: Ein N und ein T verstecken sich im Wort, aber nicht an diesen Stellen. Bei «Tenth» macht es Klick: Das T an erster Stelle, das N an dritter. Kurz etwas gehirnt, dann ein Wort, das ich vom Sauerteigbacken (lachen Sie ruhig, irgendwas muss man ja machen daheim!) kenne: «Tangy». Bingo!