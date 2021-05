Oberaargauer Handballerinnen – HVH bleibt nach Barrage-Krimi erstklassig Herzogenbuchsees Frauen haben den Ligaerhalt äusserst knapp geschafft. Die nächste Saison soll weniger nervenaufreibend verlaufen. Reto Pfister

Die Spielerinnen der HV Herzogenbuchsee rennen jubelnd aufs Feld, nachdem der letzte Oltner Angriff abgewehrt worden war. Foto: Marcel Bieri

Sekt oder Selters? Ligaerhalt oder Abstieg? 26:28 steht es 14 Sekunden vor Schluss im Rückspiel der Barrage zwischen Herzogenbuchsee und Olten. Nach dem 24:21-Erfolg im Hinspiel reicht den HVH-Frauen dieses Ergebnis zum Ligaerhalt. Den Solothurnerinnen bleibt jedoch noch ein Angriff, um die Oberaargauerinnen in die NLB zu bugsieren. Treffen sie, ist Olten wegen der grösseren Anzahl Auswärtstore in der obersten Liga. Dem HVH gelingt es, einen erfolgreichen Abschluss zu verhindern. Und dann dürfen die Buchsi-Spielerinnen jubeln und aufatmen. Endlich.

Eine schwierige Saison ist mit einem Positiverlebnis zu Ende gegangen. Unerwünscht und überraschend lange hat Herzogenbuchsee gegen die Relegation gekämpft. Die erste Chance, über die Abstiegsrunde den Ligaerhalt zu schaffen, vergab das junge Team, die zweite im Playout gegen GC Amicitia Zürich ebenso. So kam es zum Showdown gegen den NLB-Ersten, und zum Ligaerhalt in extremis.

«Ich bin vor allem erleichtert», kommentiert die siebenfache Torschützin Muriel Hofer den Spielausgang. «Immer wieder sind wir zu nervös gewesen, haben so unsere Chancen vergeben», benennt sie das Hauptproblem des HV Herzogenbuchsee in der Endphase der Meisterschaft.

Milosevics Emotionen

Trainer Beat Flury kommt in der Analyse ebenfalls auf dieses Problem zu sprechen. «Die Jugendlichkeit des Teams ist zum Vorschein gekommen», sagt er. «Spielerisch ist die Veranlagung für gute Leistungen da, wir müssen jedoch im Kopf stabiler werden. Und daran werden wir in der nächsten Saison arbeiten.»

Für die Barrage war der zukünftige Headcoach Alex Milosevic bereits zum Team gestossen, Flury wird in Zukunft als Co- und Assistenztrainer tätig sein. «Alex hat auf einige Details aufmerksam gemacht», sagt Flury. «Und vor allem hat er Emotionen ins Team hineingebracht.» Milosevics Stärken liegen auch in diesem Bereich, während der bisherige Cheftrainer ein eher ruhiger Vertreter seiner Zunft ist. «Wir haben uns in den zehn Tagen, in denen wir zusammengearbeitet haben, bereits gut miteinander zurechtgefunden», sagt Flury. «Ich bin überzeugt davon. dass wir als Trainerduo erfolgreich sein können.»

Wie Muriel Hofer erhofft er sich eine ruhigere nächste Saison, eine auch, in der die zahlreichen Talente im HVH-Team entwickelt werden können, ohne um den Verbleib in der obersten Liga zu zittern. Gerade für sie ist es wichtig, gegen starke Spielerinnen in der NLA antreten zu können. Und es könnte auch eine routinierte Führungsspielerin noch verpflichtet werden, eine, die den Oberaargauerinnen im nervenaufreibenden Abstiegskampf gefehlt hat.

