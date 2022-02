Playoffs MySports League – Huttwiler Schützenfest gegen den Altmeister Angeführt von Topskorer Michael Ruch, startet Huttwil mit einem 7:0-Sieg gegen Arosa überzeugend in die Viertelfinalserie. Jürg Sigel

Michael Ruch hat allen Grund zum Jubeln: Der Topskorer erzielte drei Treffer. Foto: Marcel Bieri

Er habe schon vor dem Spiel in der Kabine ein gutes Gefühl gehabt, verkündet Huttwils Headcoach Daniel Bieri. «Ich spürte bei den Spielern eine extreme Vorfreude auf diese erste Playoff-Viertelfinalpartie.» Bieri hat also eine positive Vorahnung, und er täuscht sich nicht. Es wird ein sehr guter Abend für die Huttwiler. Gleich mit 7:0 Toren überfahren sie den EHC Arosa zum Auftakt der Best-of-5-Serie. Bieri: «Das war schon überzeugend. Wir hatten eine gute Moral.»

Thuner Spektakelsieg, Lysser Niederlage Infos einblenden Unterschiedlich schnitten die beiden anderen Berner Playoff-Teilnehmer ab. Während Lyss beim Top-Aufstiegsanwärter Basel vor 3248 (!) Zuschauern chancenlos blieb und 0:5 verlor, startete der EHC Thun erfolgreich in die Viertelfinalserie. Gegen das wie Basel ebenfalls die Promotion anstrebende Martigny gerieten die Oberländer zwar 0:2 in Rückstand, gewannen letztlich auf spektakuläre Art und Weise aber doch noch. Doppeltorschütze Gil Reymondin bewerkstelligte in der 58. Minute den Ausgleich. 73 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit schoss Simon Studerus die Thuner zum 3:2-Sieg. In der Relegationsrunde setzte sich das zumindest sportlich bereits abgestiegene Wiki-Münsingen in Bülach mit 4:1 Toren durch. (js)

Schneller Führungstreffer

503 Zuschauer, davon rund 150 Arosa-Anhänger, bekommen eine Begegnung zu sehen, in welcher die Oberaargauer dem Traditionsverein in fast allen Belangen überlegen sind. Huttwil wirkt frischer, wacher, weiss mit der Scheibe wesentlich Gescheiteres anzufangen als die Gäste, ist in den Zweikämpfen stärker. Und – im Playoff stets wichtig – das Heimteam hat mit Kevin Liechti den besseren Torhüter zwischen den Pfosten. Liechti wird zwar selten ernsthaft beschäftigt. Doch wenn es ihn braucht, ist er zur Stelle, wie in der 32. Minute, als er in extremis einen Gegentreffer verhindert. Das Besondere daran: Es ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die erste wirklich nennenswerte Torchance der Aroser. «Von uns kam nach vorne zu wenig, wir hatten keine oder kaum Abschlüsse», bestätigt Stürmer Reto Amstutz, ein Berner in Diensten des EHC Arosa.

Paradelinie mit 11 Skorerpunkten

Anders die Huttwiler, deren Paradeformation den Widersacher vor unlösbare Probleme stellt. Zusammen totalisieren Michael Ruch (3 Tore/1 Assist), Michael Lüdi (0/2) und Marco Meyer (1/4) in diesem Spiel stolze 11 Skorerpunkte. Bieri dazu: «Wir brauchen vier ausgeglichene Blöcke, um den Gegner zu ermüden. Wir benötigen aber auch Spieler, die in den entscheidenden Momenten zur Stelle und effizient sind.»

Die Huttwiler Yannick Lerch, Michael Ruch und Marco Meyer (v.l.) beschäftigen die Arosa-Hintermannschaft um Goalie Fabrice Kruijsen. Foto: Marcel Bieri

Zur Stelle sind seine Akteure sofort. Ruch bezwingt den oft unsicher wirkenden Arosa-Schlussmann Fabrice Kruijsen bereits nach 58 Sekunden. 11 Sekunden vor der ersten Pausensirene erhöht Marco Meyer auf 2:0. Im Mitteldrittel, in welchem die Bündner etwas druckvoller nach vorne spielen oder dies zumindest versuchen, schliesst Huttwil zwei Konter durch Ruch (29.) und Patrick Meyer (34.) erfolgreich ab. Im Schlussabschnitt wird Arosa dann definitiv demontiert. Wiederum Ruch (47.) und zweimal im Powerplay Michael Minder (44., 52.) machen den Kantersieg perfekt.

«Das gibt uns ein gutes Gefühl»

«Wir gingen als Favorit in diese Partie, persönlich rechnete ich gleichwohl mit einer engen Angelegenheit. Ein 7:0 habe ich nicht erwartet», lässt sich Dreifachtorschütze Ruch zitieren. «Dieses Resultat gibt uns ein gutes Gefühl im Hinblick auf die Partie vom Dienstag in Arosa.» Dort wird es den Huttwilern kaum nochmals so leicht gemacht. Das weiss auch Bieri. «Es gibt ein völlig anderes Spiel. Arosa wird zu Hause selbstbewusster auftreten», sagt er. Es stehe erst 1:0 in der Serie. Aber auch Bieri erwähnt dieses gute Gefühl. «Dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, in Spiel 1 der Serie umsetzen konnten, stimmt das Trainergespann und die Spieler zuversichtlich.»

