Die Finanzlage ist angespannt – Huttwil steht vor schwierigen Jahren Das neuste Budget-Ergebnis ist tiefrot, Besserung nicht in Sicht. Der Gemeinderat will deshalb bei den Ausgaben auf die Bremse treten. Julian Perrenoud

Wenig Geld ausgeben und trotzdem attraktiv bleiben – vor dieser Herausforderung steht der Gemeinderat in Huttwil. Foto: Brigitte Mathys

Mitten in seinen Ausführungen hält Walter Rohrbach kurz inne, dann sagt er dies: «Man muss schon sehen, wir sollten eigentlich nicht mehr wachsen.» Damit trifft der Gemeindepräsident (Die Mitte) den zentralen Punkt, das Dilemma, in dem sich Huttwil befindet.

Doch wird in der Gemeinde zurzeit gebaut, mittel- bis langfristig entstehen weitere 300 Wohnungen. Die Folgen: Bevölkerungszuwachs, mehr Schulkinder und Bildungskosten, höhere Zahlungen an den kantonalen Lastenausgleich, aber auch steigende Steuereinnahmen – oder etwa nicht?

Nein, auf Huttwil trifft zumindest Letzteres nicht zu. Für das nächstjährige Budget rechnet der Gemeinderat mit 5200 Einwohnerinnen und Einwohnern, was 171 mehr sind als noch im Jahr 2020. Die erwartete Zahl an Steuerpflichtigen jedoch erhöht sich in dieser Zeitspanne gerade mal um 9 auf 3096 Personen.