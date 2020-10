9:3-Sieg der Tigers im Cup – Huttwil schnuppert kurz an Überraschung Die SCL Tigers gewinnen gegen das MSL-Team Huttwil klar, überzeugen aber nicht immer. Nur 675 Zuschauer verfolgen das Spiel vor Ort. Reto Pfister

Huttwils Goalie Lukas Gasser kann sich hier erfolgreich gegen Langnaus Captain Pascal Berger behaupten. Foto: Keystone/Marcel Bieri

Wo ist denn da der Zweiklassenunterschied? Die MSL-Amateure von Hockey Huttwil erspielen sich immer wieder Chancen, sind dem dritten Tor nahe, nachdem Patrick Meyer mit seinen beiden Treffern aus einem frühen 0:2-Rückstand ein 2:2 gemacht hat. Die Profis der SCL Tigers haben das Geschehen nicht mehr wirklich in Griff, ein Führungstor für Huttwil wäre nicht unverdient. Und es keimt die Hoffnung auf eine Cup-Überraschung auf.

Doch dann ist er doch wieder da, der Zweiklassenunterschied. Flavio Schmutz erzielt in Unterzahl das 3:2, und von jener 28. Minute an übernehmen die Emmentaler wieder die Kontrolle über das Spiel. Und lassen die Scheibe besser laufen, sodass sie fast zwangsläufig zu Chancen und auch zu Toren kommen. Tim Grossniklaus und Benjamin Neukom erhöhen auf 5:2, nur vier Minuten und zwei Sekunden sind zwischen dem dritten und fünften Treffer der Tigers vergangen. Das Spiel nimmt seinen erwarteten Verlauf. Im letzten Drittel werden die Beine der Gastgeber schwerer; der NLA-Club gewinnt 9:3.

Reduzierte Kapazität nicht ausgeschöpft

Mehr Losglück als Huttwil kann ein MSL-Team im Cup nicht haben, im Normalfall wäre das Derby gegen die SCL Tigers ein Hockeyfest in einer gut gefüllten Halle geworden und in prickelnder Atmosphäre vonstattengegangen. Normal ist aber derzeit vieles nicht. Maximal 1010 Besucher hätten das Spiel im Campus Perspektiven verfolgen können; weniger als ein Drittel der Hallenkapazität hätte ausgeschöpft werden dürfen. Doch nicht einmal diese Zahl wurde erreicht. Lediglich 675 Zuschauer waren anwesend.

In und um Huttwil sind die Sportinteressierten derzeit ziemlich zurückhaltend, wenn es um einen Matchbesuch geht. An anderen MSL-Standorten wie Thun oder Lyss ist kein erheblicher Rückgang der Besucherzahlen festzustellen; in Huttwil lag der Zuschauerschnitt in den ersten beiden Heimspielen der Saison ein Drittel unter dem des Vorjahres. Und Anhänger in den gelb-roten Farben der Langnauer waren am Sonntag kaum zu sehen; die Tore der Tigers lösten kaum Jubel auf den Tribünen aus.

Am Samstag in Chur gespielt

«Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein», meinte Huttwils Torhüter Lukas Gasser. Gegen Ende des Spiels hätten die Kräfte seiner Vorderleute etwas nachgelassen. Was wenig verwunderlich war. Die Oberaargauer hatten sich entschieden, die Meisterschaftspartie vom Samstag in Chur nicht zu verschieben; diese war angesetzt worden, bevor der Verband den 4. Oktober als Spieltag der Cup-Sechzehntelfinals festlegte.

«Für mich war das so in Ordnung», sagte Gasser. «Die Meisterschaft hat Vorrang.» Das Team war nach dem 4:1-Erfolg im Bündnerland erst um 0.30 Uhr nach Hause zurückgekehrt. Etwas mehr Zuschauer hätten kommen dürfen, fand Huttwils Goalie. «Aber die Leute verhalten sich im Moment verständlicherweise defensiv und überlegen sich, ob sie ein Spiel besuchen», fügte er an.