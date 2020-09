Berner Duell in der MSL – Huttwil ist in Form Hockey Huttwil hat bei Wiki-Münsingen 4:1 gewonnen. Die Oberaargauer sind nach dem schlechten letzten Jahr optimal in die Saison gestartet. Reto Pfister

Sandro Hain (vorne) hat sich gegen Wiki (Jan Mühlemann, hinter ihm) durchgesetzt. Foto: Marcel Bieri

Die Saison 2019/20 ist beim MSL-Club Hockey Huttwil als keine gute in Erinnerung geblieben. Als Anwärter auf einen Spitzenplatz in die Saison gestartet, waren die Oberaargauer wochenlang Tabellenletzter. Ende Januar wurde der langjährige Trainer Andreas Beutler entlassen; erst über die Abstiegsrunde konnte der Ligaerhalt sichergestellt werden. Die ersten beiden Runden in der Spielzeit 2020/21 deuten darauf hin, dass Huttwil nicht erneut mit einem solchen Szenario konfrontiert werden wird.

Nach dem Erfolg in Dübendorf holte das Team von Coach Daniel Bieri auch beim Gastspiel bei Wiki-Münsingen alle drei Punkte. Stefan Baumgartner konnte zwar für das Heimteam noch auf den frühen Führungstreffer von Sandro Hain reagieren. Doch danach trafen nur noch die Gäste, Mike Kunz brachte Huttwil zu Beginn des zweiten Drittels erneut in Front. Michael Lüdi (in Überzahl) und Markus Schütz sorgten mit einem Doppelschlag (46. und 48. Minute) für den 4:1-Endstand.

Huttwil hat dadurch zumindest für einen Tag die Tabellenspitze übernommen.