MyHockey League – Huttwil ist durch, Thun weiterhin im Rennen Die Oberaargauer eliminieren den EHC Chur. Nun winkt im Playoff-Halbfinal ein Berner Derby, sofern sich Thun gegen Düdingen durchsetzt. Jürg Sigel

Huttwils Michael Ruch (links) und Sandro Hain feiern einen Treffer der Oberaargauer. Archivfoto: Marcel Bieri

4:1 gewinnt Hockey Huttwil gegen Chur und entscheidet die Viertelfinalserie mit 3:1 für sich. Die Aufgabe in Spiel 4 gestaltet sich für die Oberaargauer einfacher als erwartet. Zwar müssen sie sogleich in Unterzahl agieren. Doch Sandro Hain bringt seine Farben mit einem Shorthander in Führung. Gespielt sind erst 151 Sekunden. Im Powerplay erhöht Joel Bieri auf 2:0 (7.). Sieben Zeigerumdrehungen später markiert Jan Petrig das 3:0.