Regionalmuseum in Langnau – Hutschachtel, Schubkarre und Co. suchen ein neues Daheim Im Chüechlihus wird die Sammlung entschlackt. Momentan läuft die Abstimmung darüber, was mit den ausgemusterten Dingen passieren soll. Cornelia Leuenberger

Das Regionalmuseum Chüechlihus will sich von einem Teil seiner Sammlung trennen. Die Aktion startete im Frühling mit einer Ausstellung. Foto: Christian Pfander

Ein Museum sammelt Dinge, pflegt sie, stellt sie aus, lagert sie. Ein Museum behält, was es hat. So stellt man sich das vor. Und so ist es in der Regel auch.