Vakanz im Gemeinderat – Hutmacher verlässt die Exekutive Nach 11 Jahren im Gemeinderat von Lauperswil tritt Daniela Hutmacher per sofort zurück. Die Ersatzwahl findet erst im Dezember statt. Urs Egli

Daniela Hutmacher war seit 2009 im Gemeinderat Lauperswil für das Ressort Soziales verantwortlich. Foto: pd

Im Gemeinderat von Lauperswil kommt es zu einer Vakanz: Daniela Hutmacher (parteilos) hat ihren sofortigen Rücktritt aus dem siebenköpfigen Führungsgremium erklärt. Die heute 50-Jährige wurde per 1. Januar 2009 in den Gemeinderat gewählt, wo sie seither dem Ressort Soziales vorstand. In den letzten Monaten hätten sich Daniela Hutmacher neue Handlungsfelder aufgetan, welche für sie zu einer neuen Prioritätenfestsetzung geführt hätten, teilt die Gemeinde mit.