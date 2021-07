Opferzahl steigt – Hurrikan droht Suche nach Vermissten zu erschweren Nach dem Teil-Einsturz eines Apartmentblocks in Miami vor über einer Woche ist beschlossen worden, das Haus ganz abzureissen. Die Frage ist nur, wann. Noch immer werden über 100 Menschen vermisst.

126 Menschen werden noch vermisst: Die Rettungskräfte bergen eine Leiche. (30. Juni 2021) Getty Images via AFP/Joe Raedle Das Hochhaus in Florida ist in der Nacht zum 24. Juni eingestürzt. Getty Images via AFP/Michael Reaves Die Unglücksursache ist noch unklar. Ein Gutachten hatte aber bereits 2018 «grosse strukturelle Schäden» an dem Gebäude festgestellt. Getty Images via AFP/Joe Raedle 1 / 5

Nach dem Teileinsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida soll das gesamte Wohngebäude abgerissen werden. Sie habe eine entsprechende Anordnung unterzeichnet, sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Freitag (Ortszeit). Zugleich betonte sie, oberste Priorität der Behörden sei weiterhin der Such- und Rettungseinsatz an dem Gebäude im Küstenort Surfside. Nach der Entdeckung zweier weiterer Leichen stieg die Zahl der Todesopfer auf 22.

Zu den kürzlich geborgenen Todesopfern gehöre auch die siebenjährige Tochter eines Feuerwehrmanns, führte Levine Cara aus. Die Zahl der Vermissten sank auf 126 Menschen.

Hurrikan dürfte Suche erschweren

Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Towers South war in der Nacht zum 24. Juni teilweise eingestürzt. Die genaue Ursache für das Unglück ist unbekannt. Ein Gutachten hatte aber bereits 2018 «grosse strukturelle Schäden» an dem 1981 fertiggestellten Gebäude festgestellt.

Levine Cava erklärte, die Behörden prüften noch den besten Zeitplan für den Abriss des Wohngebäudes. Zunächst konzentrierten sich ihre Bemühungen weiter auf die Bergung von Opfern. Am Donnerstag hatten die Einsatzkräfte ihre Suche wegen Sicherheitsbedenken aussetzen müssen, erst am Abend konnten sie ihre Bemühungen fortsetzen. Überschattet wird der Einsatz auch von dem Hurrikan «Elsa», der sich Anfang kommender Woche Floridas Küste nähern und den Sucheinsatz beeinträchtigen dürfte.

US-Präsident Joe Biden hatte den Unglücksort am Donnerstag besucht. Er sprach mit Einsatzkräften, Überlebenden und Angehörigen von Vermissten.

afp/roy

