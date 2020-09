500 Aktivisten am Helvetiaplatz

Um 15.30 Uhr haben sich rund 500 Aktivisten und Aktivistinnen auf dem Helvetiaplatz eingefunden, um den Klimaprotest weiter zu führen. Wie eine Reporterin vor Ort berichtet, werden viele bunte, selbstgemachte Transparente in die Höhe gehalten und das Lied «Hurra die Welt geht unter» gespielt. Der Grossteil der Leute trägt Masken.

Von der Stadt her kommen derzeit noch mehr Leute dazu via Kirchenfeldbrücke. Um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen , weisen Aktivistinnen und Aktivisten in Leuchtwesten darauf hin, dass man nicht auf der Strasse stehen sollte.