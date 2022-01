Loubegaffer – Hunziker trauert, Wirte klagen Die Bernerin Michelle Hunziker arbeitet nach ihrer Trennung bereits wieder. Und die Aarbergerhof-Wirte haben Ärger. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Die Loubegaffer berichten ja meist aus Berns Lauben, da derzeit dort nicht sonderlich viel läuft, haben sie wieder mal ihre Fühler im Internet ausgestreckt: Auf Instagram zeigt die in Ostermundigen aufgewachsene Moderatorin Michelle Hunziker, wie sie in Andermatt nach dem Bekanntwerden der Trennung von Ehemann Tomaso Trussardi bereits wieder arbeitet. Anscheinend gut gelaunt. Allein ist sie auch dort nicht, wie Bilder zeigen: Sie führt die Lama-Dame Bambi spazieren, verfolgt von den Kameras der Tourismusorganisation Schweiz Tourismus. Die Bilder sollen die Italiener in die Schweizer Berge locken.