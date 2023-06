Anklage gegen Präsidentensohn – Hunter Biden bekennt sich wegen Steuervergehen schuldig Der Sohn von Joe Biden hat einen Prozess abgewendet, der seinem Vater hätte schaden können. Sein Vorgehen ist eher ungewöhnlich.

Wurde wegen Steuervergehen angeklagt: Hunter Biden bietet den politischen Gegnern seines Vaters seit Jahren Angriffsfläche. Foto: Keystone

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter, bekennt sich wegen Verstössen gegen das Steuerrecht schuldig. Wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht, räumt Hunter Biden ein, in zwei Fällen keine Bundeseinkommenssteuer gezahlt zu haben. In einem separaten Fall gibt der 53-Jährige zu, illegal eine Schusswaffe besessen zu haben. Biden kann somit einen Prozess abwenden, der seinem Vater politisch hätte schaden können.

Es ist eher ungewöhnlich, dass strafrechtliche Vorwürfe sofort beigelegt werden, nachdem die Anklage erhoben wurde. Es kommt Experten zufolge aber doch immer wieder mal vor.

