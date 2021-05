Mattner Curling-Paar – Hungrig nach weiteren Medaillen Von den Weltmeisterschaften in Kanada kehrte Alina Pätz mit Gold, Sven Michel mit Bronze in die Schweiz zurück. Beide streben nach weiteren Erfolgen. Im Fokus stehen nun die Olympischen Spiele 2022. Christoph Buchs

Alina Pätz und Sven Michel, das erfolgreiche Curling-Paar aus Matten. Foto: Christoph Buchs

Mit rotem Spray auf weisses Tuch hat jemand ein Transparent gestaltet. «Herzliche Gratulation Alina Pätz zum Curling-WM-Titel – Bravo Alina». Es hängt am Balkon einer Dachwohnung, gut sichtbar für alle, die in der Aenderbergstrasse unterwegs sind. Ein Willkommensgruss an Mattens erfolgreichste Sportlerin. Diese hat vorletzten Sonntag in Calgary, knapp 8000 Kilometer entfernt, mit kühlem Kopf ihren letzten Stein ins Haus geschoben. 4:2 im Final gegen Russland. Die verdiente Goldmedaille für das Team um Skip Silvana Tirinzoni, in dem Alina Pätz an vierter Position spielt.