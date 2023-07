Erfrischung auf dem Bundesplatz – Hunderttausende Liter Trinkwasser für ein Wasserspiel Ist es angemessen, das Wasserspiel während der trockenen Sommermonate mit Frischwasser zu speisen? Die Stadt Bern räumt Bedenken aus. Damaris Hohler

Sorglos erfrischen: Das Wasser aus den Fontänen kann man sogar trinken. Foto: Enrique Muñoz García

Die kommenden Tage versprechen hitzig zu werden – und Bern lechzt nach Abkühlung. Wer noch zu klein ist für die Tiefen der Aare, den lockt ein anderer Ort: die Wasserfontänen auf dem Bundesplatz. Bieler Kinder haben da weniger Glück: Vor zwei Wochen hat die Stadt Biel die Wasserfontäne auf dem Zentralplatz abgestellt, da deren Wasserqualität zu schlecht ist. Dies zeigte eine Untersuchung von Radio Télévision Suisse (RTS), welche die Badewasserqualität von Wasserspielen in Schweizer Städten ausgewertet hat. Biel überlegt sich nun, die Fontäne mit Trinkwasser zu speisen.

Der Bieler Abteilungsleiter Infrastrukturen, Roger Racordon, fragt sich hingegen: Ist es nicht unverhältnismässig, so viel Trinkwasser für ein Wasserspiel zu verbrauchen? Die Fontäne würde 5000 Liter Trinkwasser pro Stunde benötigen. Die Stadt müsse deshalb zuerst prüfen, ob dies ökologisch vertretbar sei, sagte Racordon gegenüber dem «Bieler Tagblatt».

69 Millionen Liter pro Jahr

Im Vergleich zu den Mengen, die das Wasserspiel auf dem Bundesplatz benötigt, muten diejenigen in Biel allerdings gar bescheiden an: Bis zu 142’000 Liter Wasser stossen die Fontänen auf dem Bundesplatz stündlich aus. Das Wasserspiel ist während sieben Monaten, von Mitte März bis Ende Oktober, in Betrieb. Es wurde 2004 im Zuge der Neugestaltung des Bundesplatzes errichtet. Wie wohl alles in und um das Bundeshaus hat auch dieses eine gewisse Symbolik: Die 26 Fontänen sollen die 26 Kantone repräsentieren. Im Jahr 2022 verbrauchte das Wasserspiel insgesamt 69 Millionen Liter Wasser. Da stellt sich die Frage: Ist ein solcher Verbrauch an Frischwasser angemessen in Zeiten von immer trockeneren Sommern?

Chemikalien fallen weg

Auf dem Bundesplatz wird das Wasserspiel schon seit einigen Jahren mit Frischwasser gespeist: Seit der Sanierung 2019 wird es nicht mehr mit aufbereitetem Wasser versorgt. Das Wasser kommt stattdessen direkt vom Netz von Energie Wasser Bern (EWB). Die Wasserqualität wies deshalb bei der Prüfung von RTS auch einwandfreie Werte auf.

Vor der Sanierung zirkulierte das Wasser in einem Kreislauf: Das verschmutzte Wasser wurde in einen unterirdischen Tank geführt und mit Chemikalien desinfiziert. Danach wurde es wieder in die Fontänen gespeist. Indem die Stadt nun frisches Wasser verwendet, kann nicht nur auf die Chemikalien verzichtet werden. Auch die Kosten seien um 20 Prozent tiefer, wie Patric Schädeli vom Tiefbauamt der Stadt Bern sagt. Von einer Wasserverschwendung könne zudem nicht die Rede sein: In der Region Bern sei Trinkwasser auch während heisser Sommermonate nicht knapp.

Der Spass geht los! Bei schönem Wetter bevölkern Kinder in Badehosen den Bundesplatz. Foto: Adrian Moser

«Wir haben in Bern das Glück, dass wir über eine sehr sichere Grundwasserversorgung verfügen», sagt Schädeli. So stammt das Wasser aus verschiedenen Fassungen der Regionen Emmental und Aaretal. Da es von aussergewöhnlicher Reinheit sei, müsse es nicht aufbereitet werden. Auch auf Pumpen kann verzichtet werden: Die Stadt Bern liegt tiefer als die Gebiete, aus denen sie das Wasser bezieht. Wird Trinkwasser weder für das Verteilnetz noch für die Wasserreservoirs verwendet, fliesst es in die Aare.

Abkühlen wird immer wichtiger

Gerade angesichts des Klimawandels seien öffentlich zugängliche Möglichkeiten zum Trinken und Abkühlen immer wichtiger, so Schädeli. Der öffentliche Raum heize sich zunehmend auf, wodurch diese Angebote stark an Bedeutung gewinnen würden. Dies hat auch gewisse Kosten: Für Energie sowie Unterhalt und Betrieb des Wasserspiels muss die Stadt jährlich 160’000 Franken bezahlen. Gemäss Schädeli ist dies allerdings gut investiertes Geld: «Wasser wird vermehrt zum unverzichtbaren Teil der Gestaltung des öffentlichen Raums.» Auch aus gesundheitlichen Gründen seien Abkühlungsmöglichkeiten wie das Wasserspiel somit wichtig.

