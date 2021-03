In den Oberländer Spitälern – Hunderte Operationen mussten verschoben werden Auch die Oberländer Spitäler mussten Corona-bedingt Hunderte Eingriffe verschieben. Mit dem Rückgang der Fälle ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. Und damit Raum, verschobene OPs nachzuholen. Hans Peter Roth

Aufgrund der Corona-Krise mussten im Spital Thun zahlreiche Operationen verschoben werden. Foto: PD/Spital STS AG

In der Schweiz verbreitet sich rasant eine neuartige Pandemie, für die weltweit keine Erfahrung besteht. Wie gefährlich ist sie? Wie ansteckend? Wie tödlich gar? Dies die Situation vor einem Jahr. War die Verunsicherung schon in der Bevölkerung enorm, so stellten sich für das Spitalpersonal ganz besondere Herausforderungen. Es musste sich für völlig neue, bis dato nicht erlebte Szenarien wappnen.

«Auch wir mussten uns mit dieser unbekannten Situation einer Pandemie auseinandersetzen.» Marie-Anne Perrot, Spital STS AG

«Die erste Welle hat uns alle herausgefordert, im Arbeitsalltag wie auch privat», sagt Marie-Anne Perrot. «Auch wir mussten uns mit dieser unbekannten Situation einer Pandemie auseinandersetzen», erinnert sich die Kommunikationsverantwortliche der Spital STS AG in Thun: «Es galt, innert kürzester Zeit wegweisende Entscheide zu fällen, Prozesse zu ändern, Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen und vieles, vieles mehr.» Zu den Herausforderungen der Spitäler gehörte, dass der Bundesrat mit dem Lockdown im Frühling 2020 auch ein Operationsverbot für elektive, das heisst medizinisch nicht dringliche Eingriffe erliess.