Kundgebungen von Lockdown-Gegnern – Hunderte demonstrieren in Bern und St. Gallen In den beiden Städten haben sich am Samstag hunderte Menschen versammelt, um gegen die Pandemie-Massnahmen zu protestieren. Rund ein Dutzend muss mit einer Anzeige rechnen.

Kein Mindestabstand, Versammlungen verboten: Obwohl die Polizei sie per Lautsprecher aufforderte, sich aufzulösen, demonstrierten auf dem Bundesplatz und auf dem Waisenhausplatz in Bern weiter über hundert Personen gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates. Foto: Christian Zingg

In Bern und St. Gallen haben am Samstag Hunderte gegen die Corona-Verbote des Bundesrates demonstriert. In Bern versammelten sich mehrere hundert Menschen am Nachmittag gruppenweise auf dem Bärenplatz und dem oberen Waisenhausplatz.

Die Polizei forderte die rund hundert Protestierenden in Bern per Lautsprecher auf, sich aufzulösen. Die Antwort war ein gellendes Pfeifkonzert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Viele trugen Transparente mit sich, auf denen Parolen wie «Freiheit Ja – Keine Zwänge» zu lesen waren.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Sie wollte ursprünglich die erneute Kundgebung von Lockdown-Gegnern auf dem Bundesplatz unbedingt verhindern, wie sie auf Twitter mitteilte.

Am Vormittag hatte bereits die Stadtpolizei St. Gallen eine Aktion von rund 80 Personen gegen die Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus aufgelöst. Die Demonstranten hätten gegen die Covid-19-Verordnung verstossen, die Versammlungen verbietet und einen zwei-Meter-Abstand vorsieht, hiess es in einer Mitteilung der Polizei.

Aber auch abgesehen davon wäre die Aktion bewilligungspflichtig gewesen. Die Auflösung der Demonstration sei friedlich verlaufen. Weil sie «keine Einsicht zeigten», habe die Polizei von rund einem Dutzend Personen die Personalien aufgenommen. Sie müssten mit einer Anzeige wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung und gegen die Bewilligungspflicht rechnen.

( SDA )