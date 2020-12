Unterhaltsame Geschenktipps – Hunde in Trikots und F1-Parfüm – die absurdesten Sportgeschenke Wer als verzweifelter und uninspirierter Geschenk-Sucher googelt, stösst schnell auf spezielle Ideen. Anna Baumgartner

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Lichter und der Freude. Aber sind wir doch mal ehrlich. Weihnachten ist vor allem die Zeit des Stresses, und der Grund hat neun Buchstaben: Geschenke. Was soll ich kaufen? Wem soll ich alles etwas schenken? Was kann falsch verstanden werden? Und kommen die Päckchen auch wirklich bis Heiligabend an?

Viele Onlineshops haben es genau auf diese Zielgruppe abgesehen: die verzweifelten und meist uninspirierten Geschenk-Sucher. Wer gezielt nach Ideen für den Sportfan sucht, stösst schnell auf allerlei Absurditäten.

Zu finden sind unter anderem Geschenke für …

… Formel-1-Fans oder Spürhunde

Foto: f1fragrances.com

Zugegeben, es ist nicht die erste Assoziation, die man bei Motorsport hat: feine Düfte. Aber das Marketingteam der Formel 1 will da anscheinend das Stereotyp zerschmettern und bringt eine Parfüm-Linie auf den Markt. Aber nicht nur das! Die Düfte bringen auch tatsächlich die Formel 1 an den Mann oder die Frau. Da gibt es nämlich «Turn 1», laut Beschreibung «eine Essenz der Formel 1 mit Noten von verbranntem Gummi und salzigem Asphalt». Überzeugt? Dann können sie die 75 ml für 225 Euro im offiziellen Formel-1-Shop kaufen.

… Traditionalisten oder Fussball-Romantiker

Foto: copafootball.com

Sie sind der Klassiker unter dem Weihnachtsbaum: Socken. Früher der Graus, ist man beim Älterwerden dann doch froh, dass man nicht auch noch dran denken muss, sie selbst zu kaufen. Und mittlerweile gibt es ja Socken, die sind mehr Statement als Kleidungsstück. Das hat sich wohl auch diese Firma zu Herzen genommen. Nun kann man sich nämlich seine Füsse wärmen lassen mit der Hand Gottes. Oder Zidanes Kopfstoss.

… Innenarchitekten und Eishockeyfreunde

Zugegeben, diese Geschenkidee ist etwas extravaganter. Aber es gibt Sportfans, die möchten ihre Liebe auch in ihre Wohnungseinrichtung einfliessen lassen. Und ein Trikot an die Wand hängen – das kann ja jeder. Warum also nicht ein ganzes Eishockeyfeld samt Scoring-Würfel über den Esstisch hängen? Das Beste daran: Es ist auch eine Lampe!

… Whiskey-Liebhaber oder Golfer (oder beides)

Foto: uncommongoods.com

Golfer sind die Spezies, die wohl fast am wenigsten schwierig zu beschenken ist. Für Golfer gibt es unzählige mehr oder minder absurde Geschenkideen im Internet. Das Gute an diesen Eiswürfelbehältern in Golfballform: Sie kühlen auch alle Getränke derjenigen, die mit dem Sport gar nicht so viel am Hut haben.

… Hobbyköche und Carboloader

Ausdauersportler schwören darauf, wenn es darum geht, Kohlenhydrate zu tanken: Pasta, Pasta, Pasta. Aber immer nur Nudeln, Makkaroni oder Spaghetti kann auch ganz schön langweilig werden. Darum gibt es nun Pasta in Form eines Läufers. Vielleicht helfen die vielen zerkauten Jogger ja am nächsten Tag beim Schlusssprint?

… Tierfreunde und Kunstliebhaber

Auf der Suche nach einem Geschenk für einen Sportfan, der auch Hunde- oder Katzenfreund ist? Der zufällig auch noch Fan eines Teams aus einer der grossen amerikanischen Ligen ist? Dieser Shop steckt die Lieblingsvierbeiner in das Lieblingstrikot. Und das alles ganz tierfreundlich: per Photoshop.

… Multisportler und Unentschlossene

Das Leben ist voller Entscheidungen. Was soll man anziehen? Was soll man zu Abend essen? Soll man nun wirklich ein drittes Mal zur Guetslibüchse gehen? Doch eine Entscheidung wird einem nun abgenommen: welchen Sport man machen soll. Ob Joggen, Schwimmen, Radfahren oder Ballsport – nun kann man die Würfel entscheiden lassen. Und sich dann entscheiden, ob man auf sie hört oder nicht.

… Präzisionsgenies und Homeoffice-Arbeiter

Foto: geschenkidee.ch

Das Heimbüro – viele von uns haben es in diesem Jahr ziemlich gut kennen gelernt. Viele haben es wahrscheinlich auch etwas aufgerüstet, vielleicht einen Bildschirm gekauft oder einen neuen Bürostuhl. Aber was wohl bei vielen zu kurz kam, war der Unterhaltungsfaktor. Dafür wird mit dieser Geschenkidee gesorgt: ein Papierbasketballkorb. So machen verworfene Ideen Spass (sofern man sie wirklich noch auf Papier schreibt und dann entsorgt). Und das Gute daran ist: Die installierte Soundanlage stört im Homeoffice auch keinen.