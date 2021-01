Er wollte noch ausweichen – Hund erschlagen – Mann freigesprochen Vor dem Regionalgericht Oberland in Thun hatte sich gestern ein Hundehalter zu verantworten, der bei einem tragischen Zwischenfall auf den Hund einer Frau gestürzt war. Margrit Kunz

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Einblick in den Gerichtssaal. Foto: Patric Spahni

«So eine Geschichte hätte man gar nicht erfinden können», sagte Gerichtspräsident Jürg Santschi am Freitag bei der Begründung des Freispruchs. Die Geschichte beginnt an einem Sommermorgen im letzten Jahr, als sich zwei Hundebesitzer auf einem breiten, gut ausgebauten Wanderweg im Berner Oberland kreuzen. Auf diesem Wanderweg gilt absoluter Leinenzwang, das heisst, Hunde müssen an einer kurzen Leine von circa 1,5 Metern geführt werden.

Während der Mann seine zwei Hunde an die kurze Leine nimmt und auf einen Trampelpfad ausweichen will, damit man ohne Probleme aneinander vorbeikommt, hält die Frau ihren Hund an der Flexileine, vermutlich ohne diese zu arretieren.