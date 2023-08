Anzeige gegen Hundehalter – Hund erleidet Hitzetod in parkiertem Auto in Rorschach Das Tier hat sich in einer Hundebox im Kofferraum eines Personenwagens befunden. Der 26-jährige Halter des Hundes muss sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Eine französische Bulldogge ist im Kanton St. Gallen wegen einem unachtsamen Halter qualvoll gestorben. Foto: Sebastian Gollnow (Keystone/DPA/Symbolbild)

Ein Hund hat in einem an der Sonne parkierten Auto in Rorschach einen Hitzeschlag erlitten und ist verstorben. Die Polizei hat den Hundehalter gemäss Mitteilung angezeigt.

Die zweijährige französische Bulldogge befand sich bei einer Aussentemperatur von 27 Grad in einer Hundebox im Kofferraum des Autos und winselte. Ein Passant sei darauf aufmerksam geworden und habe ein Fenster des Autos aufgebrochen, um dem Hund Wasser zu geben, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Darauf habe das Tier jedoch nicht mehr reagiert.

Die Polizisten stellten schliesslich fest, dass der Hund nicht mehr lebte. Rund 15 Minuten nach ihrem Eintreffen sei der 26-jährige Hundehalter erschienen, hiess es in der Mitteilung weiter. Er muss sich bei der Staatsanwaltschaft wegen Wiederhandlung gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

SDA/fal

