Neuer Stadtschreiber Burgdorf – Humor muss bei ihm Platz haben Rechtsanwalt Stefan Ghioldi übernimmt am 1. Januar das Zepter als Stadtschreiber von Burgdorf. Der 41-Jährige übernimmt die Stelle von Roman Schenk, der pensioniert wird. Urs Egli

Stefan Ghioldi ist ab Neujahr Stadtschreiber von Burgdorf. Foto: Beat Mathys

Zusammen mit drei Geschwistern ist Stefan Ghioldi in Jegenstorf aufgewachsen – und hier wohnt er zusammen mit seiner eigenen Familie auch heute wieder. Zuerst hatte er mit einem Medizinstudium geliebäugelt, nach der Matura entschied er sich jedoch für die Juristerei. «Ein Lehrer am Gymnasium hatte das Fach Recht so interessant vermittelt, dass es mich ‹packte›», erinnert sich der heute 41-Jährige, der ab 1. Januar 2021 Burgdorfer Stadtschreiber sein wird. Nach dem Lizenziat an der Universität Bern legte Ghioldi 2007 die Anwaltsprüfung ab.

Die Verwaltung