Billie Jean King, Ikone des Feminismus – Huldigung einer unbequemen Rebellin So erfolgreich sie sportlich auch war: Im Kampf für die Gleichberechtigung und die Homosexualität erreichte sie mehr. Nun fällt der internationale Verband vor ihr auf die Knie. René Stauffer

Sie genoss die Öffentlichkeit schon immer: Billie Jean King im Jahr 1969 als 26-Jährige mit einem Pokal. Foto: Getty Images

Sie scheint immer überall zu sein, zu allem eine Meinung zu haben – oft keine bequeme. In allem erfolgreich und zudem alterungsresistent. Im Gegensatz zu anderen lebenden Tennislegenden wie Martina Navratilova, Chris Evert oder Steffi Graf, die sportlich noch erfolgreicher waren, schafft es die inzwischen 77-jährige Billie Jean King nicht nur, präsenter, sondern, wo immer sie ihre Stimme erhebt, auch einflussreicher zu sein.

Fed-Cup? Billie-Jean-King-Cup!

Die jüngste Huldigung an die Ikone der gleichgeschlechtlichen Liebe und Gleichberechtigung, die den immensen Respekt vor ihr verdeutlicht, erlebt diese Woche in Prag ihre erste Grossaufführung: Willkommen zum Billie-Jean-King-Cup! Falls Sie verwirrt sein sollten: Es handelt sich um den bisherigen Fed-Cup, das Pendant zum Davis-Cup der Männer, der vom internationalen Tennisverband 2020 umgetauft wurde. Das ist fast so, wie wenn die Champions League plötzlich Lothar-Matthäus-League heissen würde.