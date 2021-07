Langjähriges Pächterpaar feiert Jubiläum – Hüttenjubiläum an den Krücken Robert und Barbara Reichen verbringen ihren Sommer seit 25 Jahren auf 2244 Meter über Meer, als Pächter des Berghauses Männdlenen. Bruno Petroni

Seit 25 Jahren in der Männdlenenhütte: Robert und «Patientin» Barbara Reichen (hier mit ihrer Hündin Oxana). Foto: Bruno Petroni

Was für ein Jubiläumsjahr: Im Februar schnitt sich Robert Reichen beim Zuschneiden von Brettern mit der Kreissäge beinahe Daumen und Zeigefinger ab, und jetzt steckt auch noch der rechte Fuss von Ehefrau Barbara im Gips. Sie brach ihn sich im Abstieg von der Hütte vor der Saisoneröffnung vom 7. Juli.

Doch Reichens lassen sich nicht unterkriegen. Und so humpelt Barbara halt an den Krücken durch die Hütte. Eine nur zu Fuss erreichbare Hütte auf halbem Weg zwischen der First und der Schynige Platte, welche das Gündlischwander Ehepaar nun bereits im 25. Jahr betreibt.