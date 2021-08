Inferno Triathlon – Hürzelers siebter Streich Er kam, sah - und siegte zum 7. Mal. Der Berner Oberländer Samuel Hürzeler hat den Inferno Triathlon gewonnen. UPDATE FOLGT

Geschafft: Samuel Huerzeler gewinnt den Inferno-Triathlon auf dem 2'970 Meter über Meer liegenden Schilthorn zum 7. Mal. PD/Philipp Schmidli

Es war der erste Langdisatanz-Triathlon in der Schweiz nach der Corona-Pause - und es wurde in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Allen voran war da das Wetter, das den Athletinnen und Athleten sowie den Schaulustigen entlang der Strecke zwischen dem Thuner Strandbad und dem Schilthorn einen zwar heissen aber ansonsten perfekten Wettkampftag bescherte. Und dann natürlich die spektakuläre Kulisse in den Berner Alpen.

Ein heisser Triathlon-Tag begann in den kuehlen Fluten des Thunersees - auf der Schwimmstrecke nach Oberhofen. PD/Philipp Schmidli Auf dem Road Bike ging es über 97 km und 2'145 Steigungsmeter über die Grosse Scheidegg nach Grindelwald. PD/Philipp Schmidli Flower Ceremony mit Samuel Huerzeler (Mitte, Sieger), Stefan Graf (Links, Zweiter) und Sami Goetz (Dritter)auf dem Schilthorn. PD/Philipp Schmidli 1 / 7

Dass am Ende einmal mehr hat Triathlet Samuel Huerzeler als erster auf dem Schilthorn ankam, passte perfekt zum märchenhaft schönen Sommertag. Denn: Mit seinem siebten Sieg hat Hürzeler eine mindestens ebenso märchenhafte Marke gesetzt.

Den 28. Inferno Halbmarathon gewann der Kolumbianer Andrés Ruiz Malaver mit einer Zeit von 2:04.13. Es war sein erster Start überhaupt im Berner Oberland. Zweiter wird wie im Vorjahr Jonathan Schmid aus Adelboden (2:05.14). Auf Rang 3 klassiert sich Arnold Aemisegger mit 02:07.00. Die Bernerin Simone Hegner holt sich den Sieg bei den Damen mit einer Zeit von 2:29.48. Wie 2019 holt sich Michela Segalada mit 2:32.44 Silber. Mit einem Rückstand von 8:26 auf die Siegerin sichert sich die Ostschweizerin Angela Haldimann-Riedo den dritten Platz bei den Damen.

pd/maz

