Rückgang um fast 90 Prozent – HPV-Impfung verringert Fälle von Gebärmutterhalskrebs deutlich Eine britische Studie liefert den ersten direkten Beleg für die Wirkung der Impfung: Bei den jungen Frauen, die bereits früh geimpft wurden, gingen die Fälle um 87 Prozent zurück

In einer Primarschule in Jakarta, Indonesien, wird Schüler gratis eine HPV-Impfung verabreicht. (25. August 2020) Foto: Achmad Ibrahim (Keystone)

Die Einführung der Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) hat laut einer Studie zu einem deutlichen Rückgang von Gebärmutterhalskrebs in England geführt. Ein Vergleich der Fallzahlen von Gebärmutterhalskrebs und Vorstufen dieser Krebsart vor dem Start des britischen HPV-Impfprogramms 2008 und danach habe eine «substantielle Verringerung» gezeigt, heisst es in der am Donnerstag im Fachblatt «The Lancet» veröffentlichten Studie. Der Rückgang betraf insbesondere junge Frauen, die die Impfung früh erhalten hatten.

«Unsere Studie liefert den ersten direkten Beleg für die Wirkung der HPV-Impfung (...) auf das Auftreten von Krebs», schrieben die Studienautoren. Bei den jungen Frauen, die bereits mit zwölf oder 13 Jahren den Impfstoff Cervarix bekamen, gingen die Gebärmutterhalskrebs-Fälle demnach um 87 Prozent zurück. Bei Frauen, die ihre HPV-Impfung im Alter zwischen 16 und 18 Jahren erhielten, betrug der Rückgang der Studie zufolge 34 Prozent.

Die Studienautoren räumten allerdings eine begrenzte Aussagekraft ihrer Studie ein. Sie hatten nur Frauen bis zu einem Alter von 25 Jahren in den Blick genommen. Bei dieser Altersgruppe tritt Gebärmutterhalskrebs auch ohne HPV-Impfung nur selten auf. Die Studie müsse daher in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, schrieben die Wissenschaftler.

Jährlich hunderttausende Tote weltweit

Gebärmutterhalskrebs ist eine der häufigsten Krebsarten bei Frauen und tötet alljährlich hunderttausende Frauen weltweit. In fast allen Fällen wird dieser Krebs durch den Erreger HPV ausgelöst, der durch Geschlechtsverkehr übertragen wird. Seit Mitte der 2000er-Jahre gibt es HPV-Impfstoffe. Die Impfung soll möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen.

Vergangenes Jahr legte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine globale Strategie zur Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs vor. Die Autoren der «Lancet»-Studie heben hervor, dass allerdings aus verschiedenen Gründen noch nicht ausreichend gegen HPV geimpft werde. Ärmere Länder könnten sich die Impfungen nicht leisten. Eine zusätzliche Herausforderung liege darin, dass der Impfstoff durchgehend gekühlt werden müsse.

«Aber auch in einem wohlhabenden Land wie England mit kostenlosem Zugang zur HPV-Immunisierung wurde nicht das von der WHO gesetzte Ziel erreicht, dass 90 Prozent der 15-jährigen Mädchen geimpft sind», schrieben die Gynäkologinnen Maggie Cruickshank und Mihaela Grigore. Ausserdem behindert den Studienautoren zufolge die Corona-Pandemie eine Ausweitung der HPV-Impfungen.

In der Schweiz empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit Mädchen und Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren eine HPV-Impfung . Immunisiert werden können auch noch Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, in Ausnahmefällen auch Personen von 20 bis 26 Jahren. Eine HPV-Impfung von Jungen oder Mädchen im Alter zwischen 11 und 26 Jahren wird von der obligatorischen Krankenversicherung erstattet.

AFP/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.