Verlust für Huttwil – HPS zieht neun Jahre nach der Fusion weg Die Heilpädagogische Schule Oberaargau schliesst bald ihre Standorte in Huttwil. Dort bedauert man den Entscheid, ist aber froh über den frei werdenden Schulraum. Jürg Rettenmund

In einem Jahr ist Schluss: Das Heilpädagogische Schulhaus in Huttwil. Fotos: Thomas Peter

In diesen Tagen sind die knapp 30 Knaben und Mädchen der Heilpädagogischen Schule in Huttwil in ihre Schulhäuser in Schwarzenbach zurückgekehrt. Ein neues Schuljahr hat begonnen. In einem Jahr wird das anders sein: Dann schliesst die Oberaargauer Schule ihre beiden Standorte im oberen Langetental und konzentriert sich auf Langenthal. Es seien zwei Entwicklungen, die zu diesem Entscheid des Stiftungsrates geführt hätten, erklären Gesamtschulleiter Dieter Grenacher und der Huttwiler Gemeinderat Adrian Lienhart (SVP, Bildung):

Zum einen verlegt der Kanton die Heilpädagogischen Schulen von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion in die Bildungs- und Kulturdirektion. Gleichzeitig wird in diesen die Einführung des Lehrplans 21 gestartet. «Damit steigen die Anforderungen, die vom Kanton an uns gestellt werden», sagt Dieter Grenacher.

In Huttwil planten Gemeinde und HPS ein gemeinsames heilpädagogisches Kompetenzzentrum im neuen Schulhaus Schwarzenbach. Das Vorhaben sei jedoch äusserst komplex, erklärt Adrian Lienhart. Zudem würden immer noch wesentliche Zahlen für die weiteren Projektschritte fehlen. Deshalb sei das Geschäft in der Prioritätenliste des Gemeinderats nach hinten gerutscht.