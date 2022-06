Matten: LKW, Musik, Stimmung – Howdy – Let’s Truck, Listen and Dance Das 27. Trucker- & Country-Festival ging am Wochenende in Matten mit rund 46’000 Besuchern und vielen Attraktionen gut über die Bühne. Anne-Marie Günter

Die Truckmeile am Trucker- und Country-Festival zog viele Besucher an. Foto: Anne-Marie Günter

«Howdy und let’s Truck». So steht es auf der Webseite zum 27. Trucker- & Country-Festival in Matten. 120 Hektaren gross ist das Festgelände, und wer alle 1130 Lastwagen und dazu alle Attraktionen von den Monstertrucks bis zur grössten Schnupftabakmaschine der Welt in der Westerncity sehen wollte, wanderte mit ganz viel Leuten von Bönigen bis nach Wilderswil. Sofern er nicht einen kleinen Scooter hatte.

Der Asphalt zwischen den Betonplatten wurde in der Mittagshitze langsam weich. Lastwagen reihten sich an Lastwagen, zwei Reihen schräg, zwei Reihen längs auf der Hauptpiste. «Der Duft von Diesel hängt in der Luft», war versprochen worden. Einer der vielen grossen Laster der international tätigen Transportfirma Galliker machte auf dem Chassis auf eine andere Möglichkeit aufmerksam. Grünblaue Tropfen auf dem firmeneigenen weinroten Grund und dazu die Schrift: 100 Prozent Hydrogen. Und an einem Laster mit einem der grössten Kräne auf der weiten Flur hing ein Plakätchen: «Achtung vor Dachlawinen und Eiszapfen».

Let’s Listen

Bei den Acts im Festzelt war einzig bei The Bellamy Brothers eine Frau mit auf der Bühne. Foto: Daniel Bürgin

Abo Trucker- und Countryfestival Die «Gotthard»-Lok fuhr mit Hochdruck Howdy und let’s listen. Im grossen Festzelt standen reine Männer-Line-ups auf dem Programm. The Baseballs und Gotthard am Freitag sowieso, am Samstag brachten einzig die vom Publikum sehr herzlich begrüssten Bellamy Brothers eine Sängerin mit auf die Bühne. Bestens bei Stimme war Tracy Lawrence, und er hatte eine ausgezeichnete Band mit etlichen Gitarren, darunter eine grüne, die so richtig euphorisch loswimmern konnte, und mit einem starken Geiger.

The Bellamy Brothers sind Stammgäste am Trucker- & Country-Festival. Foto: Daniel Bürgin

An den grossen Zeltkonzerten stand ganz viel Erfahrung auf der Bühne, was von den Moderatoren Marco Scherrer und Monika Buser auch entsprechend zelebriert wurde. Weniger bekannt: Sowohl The Baseballs als auch Doug Adkins haben in Deutschland in grossen TV-Formaten nicht ganz erfolgreich teilgenommen. The Baseballs, die live perfekt performten, beim Eurovision-Contest. Doug Adkins war 2020 mit Achy Breaky Heart von Bill Ray Cirus bei «The Voice of Germany».

Doug Adkins hat auch schon TV-Erfahrung. Foto: Daniel Bürgin

Der Mann aus Montana tourt aktuell mit seiner neusten CD «A Cowboys’ Life» durch Europa, auf dem Cover sind Pferde zu sehen. Definitiv mehr Strom brauchte übrigens die Rocknight. An der American Country Night blieben die ganz grossen Scheinwerfer ausser Betrieb. Aber es reichte bestens für balladiges Rot und Rockabilly und Honky Tonk in Blau.

Doug Adkins bei seinem Auftritt im Festzelt des Trucker- & Country-Festivals 2022. Foto: Daniel Bürgin

Etwas zum Exterieur

Fast so zuverlässig dabei wie die Bellamy-Brothers: Die Western Girls aus Tschechien. Foto: Anne-Marie Günter

Auf den Aussenbühnen spielte mit The Western Girls dann doch noch eine reine Frauenband, auch die schönen Girls aus Tschechien haben etliche Jahre Erfahrung im Geschäft. «Alte Hasen» in Interlaken sind The Jacky’s aus Bern – mit 77 Jahren immer noch bester Rock ’n’ Roll – und Pfarrer Claude Hämmerli. Während Gotthard überpünktlich losgelegt hat, hatte die Kirche leicht Verspätung.

Auch sie sind Männer der ersten Stunde: Jacky (Ueli Schmutz) und Pfarrer Claude Hämmerli. Foto: Anne-Marie Günter

Der Pfarrer erzählte von den Qualitäten, die eine Kuh haben muss, und von den Qualitäten, welche Top-Qualität-Frauen in den Heiratsvermittlungsportalen haben müssen. Viel Exterieur. Die Quintessenz war aber, dass «Gottes Wege nicht deine Wege sind». Der schüchterne Töff-Bastler in des Pfarrers Geschichte fand seine Liebe schliesslich im Zug. Und der Pfarrer rief dazu auf, auf seine Nachbarn zu achten und sich zu freuen.

Let’s Dance

Die Gärtner-Show der Country Western Dance Association am Trucker- und Country-Festival Interlaken wusste zu gefallen. Foto: Anne-Marie Günter

Ganz sicher gefreut haben sich die vielen Linedancer. Ein Tanz, der zu richtigen Shows gestaltet werden kann, wie die Gärtner der Swiss Country- und Western Dance Association sie zum Beispiel zeigten.

Auch wenn die Accessoires fürs Linedancing gewöhnungsbedürftig waren. Foto: Anne-Marie Günter

Hans Hofmann aus Holledau in Bayern, der schon am Weltrekord-Linedance auf der Staumauer im österreichischen Kaprum teilgenommen hat, kam vor allem wegen der Bellamy-Brothers nach Interlaken. Und er war sehr erstaunt: So viele Linedancer, Lastwagen, Töffs, Zelte, Essstände und Attraktionen hatte er in der kleinen Schweiz nicht erwartet.

Das 28. Trucker- und Country-Festival wird vom 23. bis zum 25. Juni 2023 stattfinden.



