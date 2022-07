Ratgeber für die Sommerferien – How to be … ein guter Tourist Ferienorte haben genug vom schlechten Benehmen ihrer Gäste – und schlagen zurück. Das wäre gar nicht nötig, wenn sich alle ein wenig, nun ja, untouristischer verhalten würden. Meinung Bettina Weber

Man möchte im Flieger nicht neben ihm sitzen: Der gemeine Tourist. Foto: Getty Images

Der Tourist an und für sich hat, genau wie die Touristin auch, keinen guten Ruf. Daran sind die beiden allerdings selbst schuld. Denn sie neigen dazu, sich fernab der Heimat schlechter zu benehmen, als sie sich das daheim getrauten. «Ich habe Ferien», sagen sie sich trotzig, «und für einmal mache ich, was ich will und was mir passt. Zudem kennt mich hier ja niemand.»