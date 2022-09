Um Geschlechterklischees in Kinderkleidung auszuwerten, haben wir mehr als 20 000 Kleidungsstücke der Onlineshops von H&M, Zalando und About You analysiert. In die Auswertung flossen alle Bilder und Produktinformationen, die unter den Kleidungskategorien «Shirts» und «Shorts» für Jungen und Mädchen unter zehn Jahren angeboten wurden: etwa 9000 für Mädchen, fast 11 000 für Jungen. Kleidungsstücke, die entweder als «unisex» gelabelt wurden oder schlicht in beiden Kategorien angeboten wurden, gab es knapp 2000. Drei Viertel der analysierten Kleidungsstücke sind Shirts, der Rest kurze Hosen. Für die Analysen programmierte das Team in R und Python und nutzte Machine-Learning-Modelle von Google Cloud Vision.

Aus Kapazitätsgründen haben wir uns auf drei große Online-Händler beschränkt. Ausgewählt haben wir diese drei, weil sie Marken führen, die laut der Iconkids-&-Youth-Studie «Trend Tracking Kids 2022» von Kindern zwischen sechs und neun als «am coolsten» bewertet wurden.

Hosenlänge