Rekord in Grindelwald – Hotellerie mit neuem Halbjahreshöchstwert Die Hotellerie in Grindelwald weist für das erste Halbjahr – gemessen an den Logiernächten –einen neuen Nachfrage-Rekordwert aus.

Grindelwald und seine Hotellerie weisen einen neuen Halbjahreshöchstwert aus. Foto: Bruno Petroni

Zunächst mit voller Wucht von der Corona-Krise getroffen – und nun die Trendwende: Grindelwald Tourismus vermeldet für 2022 – gemessen an den Logiernächten – das stärkste Halbjahresresultat der Hotellerie in seiner Tourismushistorie. In der Periode 1. Januar 2022–30. Juni wiesen die Hotels gegenüber der bisherigen Rekordperiode von 2019 eine Zunahme von 0,6 Prozent aus. Gesamthaft wurden in den Hotels 301‘528 Logiernächte verzeichnet. Die Bruttobettenauslastung betrug knapp 60 Prozent.

Nachholeffekte, die Reduzierung der Corona-Massnahmen und neue Infrastrukturen, allen voran die V-Bahn der Jungfraubahnen, verhalfen Grindelwald zu einem Spitzenresultat, ist Grindelwald Tourismus überzeugt: «Die Gäste aus der Schweiz fungieren dabei nach wie vor als wichtigste Stütze der Beherberger. Trotz der fortschreitenden pandemischen Normalisierung im ersten Halbjahr 2022 und der seit Juli 2021 spürbaren und kontinuierlichen Erholung des interkontinentalen Reiseverkehrs, liegen die Besucherzahlen aus dem Ausland immer noch unter Vorkrisenniveau.

Fachkräfte motivieren

Bruno Hauswirth, Geschäftsführer Grindelwald Tourismus, hält fest: «Grindelwald hat sich durch Merkmale wie Qualität, Angebotsumfang, Service und seiner Alleinstellungsmerkmale am Markt durchgesetzt. Auch das variable Nachkaufverhalten war nicht zu unterschätzen – Mundpropaganda, Weiterempfehlung des Angebots oder der Wiederholungskauf / die Wiederholungsbuchung haben sich positiv entwickelt.» Es sei wichtig, so Grindelwald Tourismus, die guten Fachkräfte in der Hotellerie und der Gastronomie zu behalten bzw. neue, motivierte Fachkräfte zu rekrutieren.

