Austausch von Lernenden – Hotellerie hilft sich selbst Die Corona-Situation zwingt Stadthotels zu Teilschliessungen. Lehrlinge aus Winterthur und Luzern durften zur Überbrückung im Lenkerhof aushelfen.

Hier konnten Lernende aus Luzern und Winterthur aushelfen: Das Hotel Lenkerhof an der Lenk. Foto: Franziska Scheidegger

In der Stadthotellerie herrscht eine Art Winterschlaf. Wegen Gästemangels haben viele Hotels geschlossen, durch den erneuten Lockdown nun sicher noch bis Ende Februar. Keine einfache Situation für die Mitarbeitenden, vor allem auch für Lernende, die durch die Corona-Pandemie blockiert und frustriert sind.

«Wir hatten über die Festtage und den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun und konnten Unterstützung brauchen». Jan Stiller, Direktor Lenkerhof

Einige Hotels wurden daher aktiv und helfen sich nun gegenseitig aus: Das Fünfsternhotel Lenkerhof im Berner Oberland etwa reagierte auf Hilferufe aus der Stadt und nahmm Lernende aus anderen Betrieben auf. Zum Beispiel aus dem Art Deco Hotel Montana, das seit dem 3. Januar bis mindestens Mitte Februar geschlossen ist. Gleich drei Jugendliche aus dem Montana durften ab Anfang Jahr für einen sechswöchigen «Arbeitsausflug» in die Berge. Auch im Lenkerhof ist man glücklich darüber. «Wir hatten über die Festtage und den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun und konnten Unterstützung brauchen», sagt Direktor Jan Stiller.

Auch in anderen Abteilungen eingesetzt

Daher hatten über die Festtage bereits vier Lernende aus dem Parkhotel Winterthur einen zweiwöchigen «Stage» im Lenkerhof absolviert. Dabei kann es auch vorkommen, dass ein «Gast-Lernender» in einer «fremden» Abteilung eingesetzt wird, so Stiller, wobei dies in Abstimmung mit dem Ausbildungsplan geschehe und die Lernenden immer von Ausbildnern und Fachkräften begleitet würden.

Die vier Winterthurer Lernenden sind inzwischen wieder heimgekehrt. Philipp Albrecht, Direktor des Park Hotel Winterthur, zieht ein positives Fazit. Einerseits habe man «Manpower» zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einsetzen können. Zudem seien die vier Lernenden mit vielen neuen Erfahrungen aus dem Lenkerhof zurückgekehrt.

pd/don