Hotelleriesuisse bündelt Bildung – Hotelfachschule übernimmt Schulhotel Regina Der Schlüssel des Schulhotels Regina in Matten ist neu in den Händen der Hotelfachschule Thun.

Schlüsselübergabe des Schulhotels Regina: (v.l.) René Glücki, Sandra Wehren (beide Mitglieder Geschäftsleitung Hotelfachschule Thun), Brigitte Berger Kurzen (Verbandsleitung Hotelleriesuisse) und Stephan Maeder (Stiftung Tschumi). Foto: PD

Mit der Schlüsselübergabe des Schulhotels Regina in Interlaken an die Hotelfachschule Thun am Montag, 31. Juli, wurde der symbolische Startschuss für die Übernahme der Bildungsangebote von Hotelleriesuisse durch die Hotelfachschule Thun gesetzt, unter der operativen Leitung der EHL Hospitality Business School, wie die Verantwortlichen der Hotelfachschule in einer Mitteilung schreiben. Diese übernimmt ab August 2023 alle Bildungsangebote von Hotelleriesuisse.

«Dazu gehören die Schulhotels an den Standorten Interlaken/Matten, Pontresina und Martigny sowie alle Weiterbildungsangebote wie beispielsweise das Nachdiplomstudium NDS», heisst es in der Mitteilung. Diese Veränderungen seien im Zuge des Projektes «Bildungslandschaft Hospitality» zustande gekommen, welches von Hotelleriesuisse, der EHL Hospitality Business School, der Stiftung HF Thun und der Stiftung Tschumi Fonds getragen wird.

Multi-Campus mit mehreren Standorten

«Die Dynamiken, die sich aus diesem Projekt ergeben, zielen darauf ab, die Ausbildungen in den Branchenberufen noch attraktiver zu gestalten.» Die Stiftung Hotelfachschule Thun verwandle sich in eine «Multi-Campus-Schule mit Ausbildungsangeboten für über 1100 Lernende und Studierende in Thun, Interlaken, Martigny und Pontresina, was die Attraktivität der HF Thun noch verstärkt».

Die neuen Perspektiven, die durch das Projekt «Bildungslandschaft Hospitality» geschaffen würden, sollen junge Menschen vermehrt für eine Ausbildung in den Berufen des Gastgewerbes begeistern und ihnen neue Karriereperspektiven eröffnen. «Dazu gehört das Wissen, dass man nach einer Grundausbildung im Hotel nun die Ausbildung innerhalb der EHL-Group bis zum Bachelor/Master fortsetzen kann, wenn man das möchte – mit all der internationalen Offenheit, die der EHL-Gruppe eigen ist.»

