Energiekrise erreicht Tourismus – Hoteldirektor muss elfmal höheren Strompreis zahlen Wellnessanlagen verbrauchen viel Energie, sind für Hotels jedoch unverzichtbar. Jeder zweite Betrieb gerät in Schieflage, es droht eine Konkurswelle. Cyrill Pinto

Hoteldirektor Paul Urchs präsentiert die Attraktion seines Hauses in Flims. Damit der Aussenpool auf 35 Grad beheizt werden kann, braucht es viel Energie – und die kostet sehr viel Geld. Foto: Nicola Pitaro

Direktor Paul Urchs steht vor der Attraktion seines Hotels Adula in Flims: Den auf 35 Grad beheizten Aussenpool nutzen die Gäste des Vierstern-Superior-Hauses gern zum Entspannen nach einem Tag auf der Piste oder der Loipe. Wem das noch nicht warm genug ist, dem stehen das Bündner Sauna-Hüttli, das Rubin-Dampfbad oder die Kräutersauna zur Verfügung. Zwölf Stunden am Tag, von neun bis neun, sind die Anlagen offen und werden beheizt. Was für die Gäste selbstverständlich ist, bedeutet für das Hotel einen riesigen Energieaufwand. Im Wellnessbereich wird mit Heizöl geheizt, die Sauna braucht Strom. Ende Jahr laufen die Verträge mit dem lokalen Energieanbieter aus, danach folgt der Preishammer: «Im ersten Quartal 2023 zahlen wir für den Strom den elffachen Preis», sagt Direktor Urchs. Zusammen mit dem doppelt so hohen Ölpreis rechnet er in seinem Betrieb allein für das erste Quartal 2023 mit 100’000 Franken höheren Energiekosten – ein riesiger Betrag für das Haus mit 93 Zimmern. «Die Margen in der Hotellerie sind schon so tief, mit den höheren Energiepreisen können wir nicht mehr rentabel arbeiten», sagt Urchs. Die höheren Kosten kann und will er nicht auf seine Kunden überwälzen – auch weil die Preise für die kommende Wintersaison aus Planungsgründen bereits festgelegt werden mussten.