Aktion in Grindelwald – Hotelbesetzer doppeln nach Das Kollektiv «Fang den Fisch» hält das ehemalige Hotel Regina zwar nicht mehr besetzt, verleiht seinen Forderungen nun aber mit Transparenten Ausdruck. Nik Sarbach

Das Kollektiv «Fang den Fisch» hat das Hotel Regina mit Transparenten versehen. Foto: PD

Ende letzten Jahres besetzte das Kollektiv «Fang den Fisch» Teile des ehemaligen Grand Hotel Regina in Grindelwald. Per Räumungsbefehl wurden die Besetzerinnen und Besetzer an Heiligabend zum Gehen veranlasst.