Nach Schliessung wegen Corona – Hotel Victoria-Jungfrau wieder eröffnet Das Interlakner Luxushotel hat eine Woche vor den Osterfeiertagen den Betrieb wieder aufgenommen. Die Geschäftsaussichten sind jedoch verhalten. Julian Witschi

Die Betreiber haben das Victoria-Jungfrau herausgeputzt und hoffen auf die Rückkehr der Gäste. Foto: zvg

Das Aushängeschild der Beherbergungsbranche in Interlaken hat nach fünfmonatiger Schliessung erstmals wieder Gäste empfangen. Am Freitag ist das Luxushotel Victoria-Jungfrau mit seinen 216 Zimmern, zwei Restaurants und zwei Bars eröffnet worden. Das gab der Mutterkonzern Aevis Victoria bei der Präsentation der Jahresbilanz bekannt. Das Hotel war am 1. November geschlossen worden, weil wegen der Pandemie kaum noch ausländische Touristen angereist waren. Die Betreiber nutzten die Pause für Renovationen. Angestellte mussten derweil in Kurzarbeit.

Geschäftszahlen zu einzelnen Hotels publiziert die Gruppe nicht. Gesamthaft verschlechterte sich das operative Ergebnis (Ebitda) der Konzernsparte mit neun Luxushotels in der Schweiz 2020 jedoch von +0,5 Millionen Franken im Vorjahr auf -8,5 Millionen Franken. Der Umsatz des Bereichs stieg dagegen um 4,7 Prozent auf 72,7 Millionen Franken. Dies dank der Übernahmen der Seiler Hotels in Zermatt und des Intercontinental in Davos sowie der Wiedereröffnung des Zürcher Luxushotels La Réserve Eden au Lac. Ohne Übernahmen wäre der Umsatz um 42 Prozent eingebrochen.

Aevis-Konzernchef Antoine Hubert zeigte sich mit dem Ergebnis angesichts der Umstände dennoch zufrieden. Schliesslich ist auch das Geschäft mit Kongressen ausgefallen. So wurde mit dem Swiss Economic Forum (SEF) das bedeutendste Treffen der Schweizer Wirtschaft verschoben und statt in Interlaken in Montreux nachgeholt.

Privatspitäler legen zu

Auch das Geschäft von Aevis mit Privatspitälern bekam die Folgen der Pandemie zu spüren. So waren nicht dringliche Operationen vom Bundesrat im Frühling während sechs Wochen verboten worden. Ab Mai habe sich die Situation allmählich verbessert, und seit dem dritten Quartal sei wieder ein Wachstum zu verzeichnen, sagte Hubert.

Aevis ist unter anderem an der Privatklinik Siloah in Gümligen sowie seit letztem Jahr am Hôpital du Jura Bernois in Moutier und Saint-Imier und am Medizinischen Zentrum Biel beteiligt. Der Umsatz der Sparte blieb mit 546,7 Millionen Franken ziemlich stabil. Das Ebitda kletterte gar um 41 Prozent auf 46,3 Millionen Franken. Dazu trug ein Immobilienverkauf bei.

Konzernweit verbucht Aevis dagegen wegen Abschreibungen in Höhe von 59,9 Millionen Franken einen Nettoverlust von 30,9 Millionen. Wie schon für 2019 erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre auch für 2020 keine Dividende. Eine Ergebnisprognose für das laufende Jahr sei wegen der anhaltenden Corona-Restriktionen nicht möglich, sagte Hubert. Im Hotelgeschäft seien die Aussichten nach einer schwierigen Wintersaison nur gering.