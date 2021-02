Projekt der Emmentalbahn – Hotel- und Panoramazug soll Touristen anziehen Auf der Strecke zwischen Sumiswald-Grünen und Huttwil sowie Sumiswald-Grünen und Wasen gibt es künftig ein neues Angebot. Pia Scheidegger

Eine Dampflok der Emmentalbahn in der Nähe von Huttwil. Foto: Hans Wüthrich

Die Emmentalbahn will nicht nur Fans der Eisenbahn in die Region holen, sondern Touristen aus der ganzen Welt. Das schreibt die Neue Regionalpolitik (NRP) in einer Medienmitteilung. Künftig soll deshalb auf der Strecke zwischen Sumiswald-Grünen und Huttwil sowie Sumiswald-Grünen und Wasen zusätzlich zu den historischen Zügen ein Hotel- und Panoramazug verkehren.

Momentan werden dafür die bereits vorhandenen Flachwagen revidiert und mit mobilen Aufbauten ausgestattet. Die Trägerschaft des Projekts ist eine Interessengemeinschaft bestehend aus der Berger Events GmbH, der Genossenschaft Museumsbahn Emmental (GME) und der Emmentalbahn GmbH (ETB). Das Vorhaben wird von der NRP mit einem Projektbeitrag von 48’000 Franken unterstützt.