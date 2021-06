250-Jahr-Jubiläum in Schattenhalb – Hotel Rosenlaui hat einen Grund zum Feiern Die Entdeckung einer Quelle durch einen Sennen ist der Anfang der Geschichte des Hotels Rosenlaui. Das war vor 250 Jahren. Hans Heimann

Blick auf das Hotel Rosenlaui. Das Eintreten ist eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit der 250-jährigen Geschichte des Hauses und seiner Gäste. Foto: Hans Heimann

Das Haus hat viele Geschichten geschrieben, und wohl ebenso viele Geschichten wurden schon über dieses Haus geschrieben. So unerschöpflich die Quelle in der Nähe des Hotels Rosenlaui ist, so zahlreich sind die Menschen, die sich von der wildromantischen Umgebung angezogen fühlen.

Unweit des Hotels erinnert eine Tafel an die Anfänge der Quelle. Letztere wurde vor 250 Jahren durch Andreas von Bergen entdeckt. Foto: Hans Heimann

Und hätte sich einst ein gewisser Andreas von Bergen, während er sich beim Holzen im Rosenlaui (Gemeinde Schattenhalb) aufhielt, nicht eines Tages zum Rychenbach begeben, um seinen Durst zu löschen, und bemerkt, dass es eine sonderbare Quelle ist, wäre wohl keine dieser Geschichten geschrieben worden. Und seine Frau wäre nicht geheilt worden, denn sie litt an offenen Beinen und der Dorfarzt riet zur Amputation.