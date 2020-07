Därliger Hotel wird versteigert – Hotel Du Lac kommt unter den Hammer Über die Besitzerfirma DGH Holding AG wurde der Konkurs verhängt. Nun geht das Hotel mit dem markanten Turmanbau an den Meistbietenden. Christoph Buchs

Das Hotel Du Lac in Därligen wird versteigert. Sein Marktwert beträgt gemäss Schätzung 1,437 Millionen Franken. Foto: Christoph Buchs

Ein Gebäudekomplex mit einem Hotelteil und Wohnbauten, direkt am See, bietet auf den ersten Blick nicht allzu viel Konfliktpotenzial. Das Hotel Du Lac in Därligen jedoch hat im vergangenen Jahrzehnt unrühmlich viele negative Schlagzeilen geliefert. Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang: Das Hotel wird versteigert. So viel verrät die Auflistung der zu verwertenden Liegenschaften auf der Website des Verbandes der Betreibungs- und Konkursbeamten.