Giessbach/Brienz – Horace Edouard Davinet und das Grandhotel Giessbach Das Grandhotel Giessbach ist ein Hauptwerk des Berners Horace Edouard Davinet. Die Architekturhistorikerin Alexandra Ecclesia präsentierte ihre Biografie über ihn. Beat Jordi

Architekturhistorikerin Alexandra Ecclesia präsentierte im Grandhotel Giessbach ihr Buch über Leben und Werk des Porträtierten im Hintergrund: Horace Edouard Davinet, 1839–1922, Hotelarchitekt und Städteplaner. Foto: Beat Jordi

«Der Giessbach hat im Leben und in der Karriere des Berner Architekten Horace Edouard Davinet eine ganz besondere Rolle gespielt», erwähnte die Architekturhistorikerin Alexandra Ecclesia bei der Präsentation ihres 250 Seiten starken, reich bebilderten Werkes. Die Vernissage ihrer Biografie über den Berner Architekten fand am Samstag, 26. Juni, im Grandhotel Giessbach statt.

Davinet schrieb in seinen Memoiren, dass der Giessbach der Ort ist, wo seine Karriere begann, aber auch wo seine Karriere zu Ende ging. Er hatte sich in seinen letzten Jahren als Unternehmer finanziell stark im Grandhotel Giessbach engagiert und verlor nach dem Ersten Weltkrieg, als schwierige wirtschaftliche Jahre am Giessbach begannen, sein Kapital. In seinen Memoiren äusserte er den Wunsch, dass seine Asche in die Giessbachfälle gestreut werde, was ihm jedoch verwehrt blieb. Erst in den 1980er-Jahren wurde sein Grabstein von Bern zum Giessbach versetzt, wo er noch heute steht.