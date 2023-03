Ausstellung zum Vereinsjubiläum – «Hopp Thun!» im Schloss Thun Das Schlossmuseum Thun widmet der 125-jährigen Clubgeschichte des FC Thun eine Sonderausstellung. Sogar ein WM-Ball ist zu sehen. Godi Huber

Fussball im Schloss: Direktorin Yvonne Wirth freut sich auf die Ausstellung im Museum mit dem Thema FC Thun. Foto: Patric Spahni

Es ist, als ob gleich der Anpfiff erfolgen würde: Der Jubiläumsball des FC Thun liegt auf dem Kunstrasen zum Ankick bereit, und der berühmteste Trainer des Clubs ist gleich daneben gestikulierend als Silhouette erkennbar. Was sich anfühlt wie ein Spiel in der Champions League, ist in Wahrheit die Sonderausstellung des Schlossmuseums Thun über 125 Jahre FC Thun, die am kommenden Wochenende ihre Türen öffnen wird.