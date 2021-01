Medienpartnerschaft – Hopp FC Thun! Mit dem regionalen Medienpartner «Thuner Tagblatt» ist der FC Thun Berner Oberland nicht nur im, sondern auch rund ums Stadion fest verankert. sgt

In der Stockhorn-Arena (v.l.): Andres Gerber (Sportchef/Vizepräsident), Stefan Geissbühler (Chefredaktor), Mirko Aubert (Leiter Verkauf & Sponsoring), Anita Mischler (Product Marketing Manager TT). Bild: Deborah Fankhauser

Beim «Thuner Tagblatt» stehen Stadt und Region Thun klar im Fokus. So berichtet das «Thuner Tagblatt» täglich online und in 306 Printausgaben pro Jahr über Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft in der ganzen Region.



Stefan Geissbühler, Chefredaktor des «Thuner Tagblatts», freut sich über die Kooperation: «Als traditionelle und in Thun und im Berner Oberland stark verankerte Tageszeitung ist für das ‹Thuner Tagblatt› die Partnerschaft mit dem FC Thun Berner Oberland naheliegend und wünschenswert. Wir sind mit Herzblut nahe dabei, freuen uns auf die Zusammenarbeit und drücken dem FC Thun die Daumen für den angestrebten Wiederaufstieg.»



Auch der FC Thun Berner Oberland zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: «Der Grundsatz ‹Aus der Region und für die Region› ist uns ein grosses Anliegen, und entsprechend glücklich sind wir, mit dem ‹Thuner Tagblatt› einen regionalen Medienpartner an Bord zu haben. So gelingt es uns, unsere Marke im Print- wie auch im Onlinebereich weiter zu stärken», sagt Mirko Aubert, Leiter Verkauf und Sponsoring des FC Thun Berner Oberland.