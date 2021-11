Thuner Kneipenfestival – Honky Tonk geht in eine fünfte Runde Das Thuner Honky-Tonk-Festival findet in diesem Jahr wieder statt. Allerdings in einem etwas kleineren Rahmen. Barbara Schluchter-Donski

Bilder vom Honky Tonk 2019: Supersiech spielten im Mundwerk-Keller vor viel Publikum. Foto: PD

In diesem Jahr ist alles etwas anders: «Die Ungewissheit war gross. Wir wussten nicht, ob wir das Honky Tonk durchführen können, und haben mit dem Entscheid deshalb auch länger zugewartet», sagt OK-Präsident Reto Kupferschmied.

«Wir sagten uns im Verlaufe des letzten Frühlings: Doch, wir wollen es wagen.» Reto Kupferschmied, Organisator Honky Tonk Thun

Doch jetzt ist klar: Das beliebte Beizenfestival findet wieder statt – und dies bereits zum fünften Mal. «Wir sagten uns im Verlaufe des letzten Frühlings: Doch, wir wollen es wagen. Es wäre schade, wenn das Honky Tonk nach der letztjährigen Absage auch in diesem Jahr ins Wasser fallen würde», so Reto Kupferschmied. Am 4. Dezember gibts deshalb in Thuner Bars und Beizen ein reiches und vielfältiges Musikprogramm, das von Irish Folk über Afro Jazz und Rock ’n’ Roll bis hin zu Punkrock reicht.