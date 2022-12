Beizenfestival in der Innenstadt – Honky Tonk Festival zum Fünften Zwei Jahre lang gab es in Thun kein Honky Tonk Festival. Corona machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Am Samstag, 3. Dezember, kommt es nun zur fünften Auflage.

Das Ocean Orchestra am Honky Tonk Festival. Foto: PD/Pascale Amez

In 16 Thuner Lokalitäten werden am Samstag regionale und nationale Bands mit vier Sets à 45 Minuten die Innenstadt zum Schwingen und Klingen bringen, wie die Organisatoren schreiben. «Wie bei vielen anderen Festivals haben auch wir die Bands, welche bereits für die Honky Tonks von 2019 und 2020 gebucht waren, stets aufs nächste Jahr vertröstet», sagt OK-Präsident Reto Kupferschmied. So sei in vielen Kulturstätten ein regelrechter Stau entstanden. Neue Engagements würden oft noch heute nicht gemacht, weil noch viele Konzerte nachgeholt werden müssen. Dies ändere aber nichts an der Qualität und Vielfalt des diesjährigen Festivals.

«Für alle ist etwas dabei»

Von Lovesongs bis Neo-Psychedelic Space Fuzz stünden den Musikfans am Samstag sehr viele Genres zur Auswahl. «Auch die Veranstaltungsorte sind sehr unterschiedlich und warten darauf, entdeckt oder wieder besucht zu werden», sagt Kupferschmied. Seien es Afroklänge mit Siselabonga auf der kleinen Bühne der Mundwerk Kulturbar, Country-Rock mit Hazzard direkt an der Bar des Ratsstübli, das Ocean Orchestra mit viel Platz in der Stadthalle oder einer der 13 weiteren Bühnen. «Es ist für alle etwas dabei».

Die Band Siselabonga tritt auf der Mundwerk-Bühne auf. Foto: PD

